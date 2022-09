Nuovo data center Ovhcloud a Strasburgo, lo slogan è iper-resilienza La nuova infrastruttura SBG5 è improntata alla sostenibilità ambientale ed è la prima attuazione del piano di hyper-resilience, annunciato l’anno scorso. Pubblicato il 15 settembre 2022 da Redazione

Ovhcloud (già nota come Ovh) amplia la propria rete di data center con una nuova infrastruttura nel campus di Strasburgo, che si affianca a quelle già presenti in Francia, Canada, Stati Uniti, Australia, Germania, Polonia, Regno Unito e Singapore. Il nuovo data center, corrispondente alla sigla SBG5, è stato presentato con tanto di presenze illustri alla cerimonia di apertura: Bruno Le Maire, Ministro dell'Economia, delle Finanze e della Sovranità Industriale e Digitale, Jean-Noël Barrot, Ministro delegato per la Transizione Digitale e le Telecomunicazioni, e Thierry Breton, Commissario Europeo per il Mercato Interno, oltre a rappresentanti delle autorità locali e del mercato francese del cloud.



SBG5 è frutto di un investimento di 30 milioni di euro che ha permesso di edificare una superficie di 1.700 metri quadri. Al suo interno, 19 sale isolate che utilizzano strutture in muratura per suddividere le diverse sezioni, garantendo fino a due ore di resistenza ai possibili danni da incendio. A completamento di ciò ci sono un impianto antincendio a gas classificato APSAD R13 e un sistema di rilevazione fumi VESDA classificato APSAD R7. I sette locali energia e i tre locali batterie sono situati all'esterno dell'edificio.

Misure, quelle elencate, che garantiranno a Ovhcloud e ai suoi clienti di evitare danni ai server come quelli riportati, proprio a causa di un incendio, nel marzo del 2021 in un altro data center situato a Strasburgo. L’SBG5 può dunque farsi bandiera della resilienza, anzi della “iper-resilienza”, come definita dall’operatore di servizi di cloud computing e hosting. La nuova struttura è la prima prima attuazione del piano di hyper-resilience annunciato da Ovhcloud l’anno scorso.

"In un mercato in piena espansione, Ovhcloud si distingue per la propria capacità di fornire soluzioni innovative con il miglior rapporto prezzo-prestazioni, rispettando al contempo i più elevati standard di sicurezza e implementando un modello che rispetta il nostro impegno ambientale”, ha dichiarato il Ceo dell’azienda francese, Michel Paulin. “L'apertura dell'SBG5 è un emblema forte di questa strategia industriale, che ci permette di difendere i valori europei di un cloud aperto, affidabile e sostenibile, e ciò vale per i nostri clienti in tutto il mondo. Il nostro radicamento locale e i nostri costanti investimenti nei territori ci permettono di rafforzare la nostra posizione nei bacini occupazionali per introdurre nuove competenze”.

Accanto alla iper-resilienza, altra caratteristica vantata dal nuovo data center è l’efficienza energetica, potenziata al massimo in ottica di riduzione dell’impatto ambientale (oltre che di riduzione dei costi operativi). L’infrastruttura impiega un sistema di raffreddamento ad acqua, perfezionato da Ovhcloud negli anni, che impiega l'equivalente di un bicchiere d'acqua per raffreddare un server per dieci ore di utilizzo: in termini più tecnici, un sistema che vanta un indice Water Use Efficiency inferiore a 0,2 l/kWh (contro un WUE di 1,8 l/kWh che rappresenta la media del settore). Altri fattori di efficienza sono il sistema a circuito chiuso che limita lo spreco di liquidi, l'utilizzo di dry cooler e l'assenza di aria condizionata nelle sale server. Tutto questo permette di ottenere un indice di efficienza energetica PUE compreso tra 1,1 e 1,2, ovvero inferiore del 36% rispetto alla media del settore di (1,57).

Fonte: Ovhcloud

Nel prossimo futuro di Ovhcloud ci sono altre espansioni in vista. Il piano strategico prevede l’apertura entro il 2024 di ben 15 nuovi siti, alcuni dei quali in Francia e in Germania, che serviranno a potenziare l’erogazione di servizi cloud infrastrutturali (IaaS) e di piattaforma (PaaS). Il Gruppo mira ad “ampliare i siti esistenti, espandersi in nuove aree geografiche e affrontare nuovi casi d'uso attraverso un modello iper-resiliente e sostenibile”, ha fatto sapere l’azienda.