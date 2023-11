Nuovo modello di incentivi per i partner di Palo Alto Networks Nel programma NextWave debutta un nuovo modello di incentivazione, con percorsi differenziati per solution provider, distributori, Mssp, services partner e cloud service provider. Pubblicato il 21 novembre 2023 da Redazione

Novità per i partner di canale di Palo Alto Networks. Solution provider, distributori, fornitori di servizi di sicurezza gestiti (Mssp), services partner e cloud service provider: ciascuna di queste cinque categorie avrà, d’ora in poi, un percorso dedicato. L’azienda sinonimo di sicurezza di rete punta a far crescere le competenze e i profitti dei propri partner, e lo fa con un nuovo modello di incentivi.



All’interno del consolidato NextWave Partner Program, che resta unico e valido per tutte le tipologie di operatori, debuttano ora cinque percorsi differenziati e adatti a diversi modelli di business: Solution Provider, Managed Security Service Provider (Mssp), Distributore, Services Partner e Cloud Service Provider. Ciascun percorso prevede diversi requisiti per l’ingresso e offre differenti vantaggi, con un focus sull’ottimizzazione della profittabilità e con nuovi incentivi.



Una novità è che le agevolazioni back-end, storicamente riservate a un ristretto numero di partner, sono state ampliate con tre diverse tipologie di incentivi e premi: Expertise (per i partner specializzati per la chiusura di opportunità identificate e gestite dai partner stessi in aree specifiche come Sase, Cortex e cloud), Opportunity (per i partner che identificano nuove opportunità di business) e Accelerate (per i distributori che aiutano i partner Innovator e Registered ad accelerare l’adozione di prodotti e servizi Palo Alto).



“Il nostro ecosistema di partner è sempre più ampio e capillare”, ha commentato Barbara Giannini, head of channel sales, Southern Europe di Palo Alto Networks, “e proprio questa sua vasta copertura ci consente di rispondere alle esigenze di protezione di ogni azienda, indipendentemente dalla loro dimensione. Per questo continuiamo a investire sul canale, con l’obiettivo di formare e aumentare le competenze dei nostri partner in modo costante, al fine di supportare i clienti nella definizione di piani di protezione efficaci, che mettano in primo piano le loro esigenze di sicurezza”.



Il programma accoglie, inoltre, una serie di altre novità tese a migliorare la profittabilità dei partner e ad aiutarli ad acquisire competenze e specializzazioni. “In questi mesi abbiamo sviluppato iniziative ad hoc e congiunte con i nostri partner per essere sempre aggiornati e approfondire le ultime novità tecnologiche, analizzare insieme le richieste del mercato e progettare insieme risposte sempre più efficaci”, ha aggiunto Giannini.



Per il 2024 l’azienda ha già pianificato una serie di attività, con incontri dedicati a specifiche tecnologie dell’offerta Palo Alto. A gennaio si svolgerà, inoltre, la nuova edizione del Partner Summit italiano.