Nutanix prova a far iperconvergere anche l'Ai generativa Gpt-in-a-Box si presenta come un'infrastruttura all-in-one per addestrare ed eseguire modelli e Llm sia in ambienti data center che edge. Pubblicato il 22 agosto 2023

Visto l’interesse che sta suscitando l’Ai generativa, Nutanix prova a cavalcare l’onda adattando la propria esperienza in architetture preconfigurate. Nasce così Gpt-in-a-Box, un’infrastruttura all-in-one Ai-ready, che si propone di aiutare i clienti ad addestrare ed eseguire modelli generativi a uso e consumo della ricerca o del business.

La nuova offerta è una piattaforma Ai full-stack software-defined, che offre servizi per aiutare le aziende a dimensionare e configurare la giusta infrastruttura hardware e software per implementare una serie di Llm, utilizzando i principali framework Ai open source e di MlOps sulla Nutanix Cloud Platform. Ciò consente ai clienti di implementare più rapidamente un’infrastruttura pronta per l’intelligenza artificiale in modo da perfezionare ed eseguire Generative Pretrained Transformers (Gpt), inclusi, appunto, gli Llm.

La piattaforma include Nutanix Cloud Infrastructure, lo storage Files and Objects, l’hypervisor Ahv e la piattaforma Kubernetes con accelerazione Gpu Nvidia. Utilizzando Nutanix Services i clienti possono scalare il proprio cluster e implementare uno stack tecnologico con i principali framework open source di deep learning e MlOps, un server di inferenza e una serie di modelli linguistici di grandi dimensioni come Llama2, Falcon Gpt e MosaicMl. I data scientist e gli amministratori di machine learning possono utilizzare immediatamente questi modelli con la loro scelta di applicazioni, interfaccia utente terminale migliorata o CLI standard.

Secondo quanto comunicato dal vendor, Gpt-in-a-Box è una soluzione già in commercio, ma non sono state fornite informazioni sul costo.