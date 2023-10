Nutanix sceglie Simone Frömming come general manager Sud Europa La manager vanta precedenti esperienze in Microsoft, Vmware e Ibm. Sarà operativa da Zurigo. Pubblicato il 11 ottobre 2023 da Redazione

Nuova importante nomina all’interno di Nutanix: Simone Frömming è stata scelta per il ruolo di General Manager Sud Europa, con responsabilità su Italia, Spagna, Portogallo e Svizzera. Sarà operativa dalla sede di Nutanix di Zurigo. La nomina, con effetto immediato, arriva per Frömming dopo dieci anni di carriera all’interno dell’azienda sinonimo di iperconvergenza e cloud ibrido.

Ma la sua è una carriera trentennale, cominciata negli anni Novanta in Ibm, dopo la laurea all’Università Leibniz di Hannover e un master in economia. Frömming ha poi lavorato in ruoli esecutivi per altre importanti aziende del settore informatico, come Vmware, Abb, T-Systems International e TechData.

La sua nomina servirà “promuovere nuove attività e a rafforzare le relazioni di Nutanix con i partner e i clienti, nuovi ed esistenti”, fa sapere Nutanix, in una regione di mercato strategica come quella del Sud Europa.

"Simone vanta una solida esperienza nel mercato, gestendo team di vendita ed ecosistemi di partner di grande successo e focalizzati sulla soddisfazione dei clienti”, ha dichiarato Sammy Zoghlami, senior vice President Emea di Nutanix. “Siamo lieti che entri far parte del nostro gruppo e sono sicuro che ci aiuterà a sviluppare il business nella regione Seur da tutti i punti di vista: tecnologia, innovazione, assistenza ai clienti e successo dei partner”.

"Sono davvero entusiasta del mio nuovo ruolo in Nutanix”, ha commentato Frömming . “Il completo portfolio di prodotti e l'entusiasmo del nostro team ci permetteranno di offrire le giuste soluzioni ai clienti del Sud Europa. Sono orgogliosa di guidare il gruppo verso una nuova crescita. Per me, l'era del cloud è una delle sfide aziendali più entusiasmanti che offre numerose opportunità di business".