Nvidia-Arm, un’acquisizione che genera dubbi e inquietudini Mentre si attende il pronunciamento da parte delle autorità, realtà come Google, Microsoft, Huawei e Qualcomm stanno facendo pressione sui rischi legati allo scenario competitivo. Pubblicato il 16 febbraio 2021 da Redazione

Aveva destato scalpore in settembre l’annuncio dell’acquisizione di Arm da parte di Nvidia per 40 miliardi di dollari, ma anche ora, all’alba della possibile approvazione da parte di numerose autorità, il percorso sembra fatto più di ostacoli che di certezze.

Se, da un lato, il Ceo di Nvidia, Jensen Huang, ha sempre rassicurato sulla garanzia di neutralità di Arm sul mercato degli smartphone, i competitor non la vedono allo stesso modo e stanno facendo una pressione quasi lobbystica per far sì che l’operazione venga respinta.

La Federal Trade Commission americana si trova oggi nella seconda fase di indagine e ha richiesto informazioni supplementari alle parti in causa e sollecitato interventi di analisti e soggetti terzi. L’affare, dunque, potrebbe richiedere più tempo del previsto e anche la Commissione Europea parrebbe intenzionata a imporre qualche forma di “rimedio” per prevenire comportamenti lesivi della concorrenza, tenuto conto dell’importanza di Arm nel mercato dei chip per gli smartphone.

Qualcomm ha mostrato particolare attivismo nell’opera di pressione sulle autorità di regolamentazione (e lo si può capire), ma anche Microsoft e Google avrebbero fatto le proprie mosse, secondo quanto scritto da Bloomberg. Per non parlare di Huawei (e forse altri costruttori), che avrebbero chiesto senza messi termini all’autorità cinese di bloccare l’acquisizione.

Le principali inquietudini deriverebbero dal fatto che Nvidia potrebbe modificare le condizioni di accesso alle licenze, che autorizzano all’impiego delle proprie architetture. Una fonte citata da Cnbc rileva che Arm oggi svolge un ruolo di facilitatore della concorrenza, perché permette alle aziende di creare i propri chip, cosa che hanno fatto le varie Qualcomm, Aws, Nxp e Mediatek. L’unicità di un modello in base al quale chiunque può acquisire una licenza Arm e costruirsi il processore è fortemente minacciato dall’ingresso del nuovo padrone.