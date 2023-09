Olidata alla ricerca di talenti nel campo dei Big Data e dell’AI Partita una campagna di assunzioni che riguarderà le sedi di Roma, Cagliari, Vimercate, Padova, Morbegno e Dubai. Pubblicato il 13 settembre 2023 da Redazione

I rapidi progressi dell’intelligenza artificiale e la continua crescita dei dati e del loro valore spinge le aziende tecnologiche a rafforzarsi in queste aree, così da poter rispondere alle sfide di trasformazione tecnologica dei clienti. Così sta facendo Olidata, storica realtà dell’informatica italiana, oggi in fase di rilancio e di espansione. Dopo il recente ritorno in Borsa e l’ingresso di Sferanet, ora è partita una campagna di assunzioni focalizzata proprio sulle aree dei Big Data e dell’Intelligenza Artificiale. Aree in cui Olidata “sta investendo per affermarsi come uno dei player di riferimento a livello nazionale”, ha fatto sapere l’ufficio stampa.



Sono una trentina le posizioni aperte. I neoassunti si uniranno ai team operativi nelle diverse sedi di Olidata, a Roma, Cagliari, Vimercate, Padova, Morbegno e Dubai. Per i futuri dipendenti sono previsti percorsi di crescita professionale all’interno dell’azienda.



“Grazie all’acquisizione dei nuovi contratti abbiamo l’opportunità di far crescere ulteriormente

il Gruppo”, ha dichiarato Cristiano Rufini, Ceo del Gruppo Olidata. “Per questa ragione apriamo le porte a trenta nuovi colleghi, nel mondo dei Big Data e dell’Artificial Intelligence. Attraverso programmi di formazione e di sviluppo professionale il Gruppo promuove l'avanzamento dei dipendenti all'interno dell'azienda, contribuendo così a costruire sempre di più un polo nazionale di competenze. Mi auguro che questi sforzi possano avere un impatto positivo non solo sull'azienda stessa, ma per tutto il sistema Paese”.



Attraverso la società di system integrator sua controllata, Sferanet, Olidata si è recentemente aggiudicata un appalto di Enel del valore di 5 milioni di euro. In base all’accordo, di durata triennale, Sferanet aiuterà Enel nel proprio percorso di trasformazione digitale.