Oltre ai NAS. Qnap presenta Adra, l’OS che rende intelligenti gli switch Qnap amplia la propria offerta affiancando ai tradizionali NAS degli switch intelligenti dotati del sistema operativo Adra. Al canale il compito di portare la cultura della sicurezza ai clienti SMB Pubblicato il 17 giugno 2022 da Loris Frezzato

Dallo storage evoluto alla garanzia di una sicurezza dei dati il passo è breve. Un passo certamente non scontato però, che Qnap ha invece deciso di fare affiancando allo storico focus sui sistemi NAS anche un approccio alla cybersecurity, che oggi avvalora con il lancio di Adra, un sistema operativo per i propri dispositivi che abilita a funzionalità di Smart Edge Switch, traducendoli in switch intelligenti.

Un prodotto, una funzionalità, che il vendor taiwanese sta presentando a un numero selezionato di partner, delegandoli con la dovuta formazione a portare una cultura di consapevolezza dell’inderogabile utilità della security a un mercato di aziende di taglio small and medium size, tradizionalmente poco attente e sensibili ai temi della sicurezza dei propri dati.

Alvise Sinigaglia, country manager di Qnap Italia

Qnap cresce in Italia e nel mondo

“È un’evoluzione dell’offerta tradizionalmente orientata ai NAS che sta avendo risposte molto positive da parte del mercato – dichiara Alvise Sinigaglia, country manager di Qnap Italia -, con risultati che in Italia ci hanno fatto chiudere un anno fiscale 2021 in crescita del 21,7%, nonostante i problemi legati alla pandemia e gli innegabili rallentamenti dovuti allo shortage di prodotti e componenti. Risultati che in Europa sono stati del +25% e a livello worldwide del +20%”.

È l’effetto dell’aggiornamento dei propri sistemi, che oltre a un restyling estetico e di materiali hanno visto l’introduzione di nuove tecnologie che hanno contribuito ad aumentarne le performance sia lato NAS, sia sul fronte switch.

Affiancare ai NAS la protezione di switch intelligenti

“Pur restando concentrati sul mondo storage, dall’home allo small enterprise, abbiamo deciso di estendere il concetto verso un più ampio “computing network storage” – spiega Sinigaglia -, inserendo nel listino già da qualche mese sia prodotti switch in grado di garantire reti performanti, sia router, sia prodotti ibridi, con switch intelligenti per il computing e lo smart edge”.

La decisione di orientarsi anche alla cybersecurity è figlia di un’esperienza diretta del vendor, il quale due anni fa ha subito attacchi mirati, a seguito dei quali è stata istituita all’interno dell’azienda una task force dedicata. Un team che ha acquisito competenze tali da pensare di trasferirle nella creazione di prodotti che aiutassero a limitare gli effetti di un attacco hacker.

Nell'SMB poca cultura della sicurezza

Alcuni dati fanno riflettere riguardo la necessità di sviluppare un maggiore grado di consapevolezza sull’utilità della sicurezza da parte delle aziende SMB e della necessità di dotarsi di strumenti capaci di proteggerle, dal momento che si calcola che in media passano 287 giorni prima che ci si accorga degli effetti di un attacco. Un dato aggravato dal fatto che ben il 41% delle aziende non ha mai implementato servizi di sicurezza adatti e che il 55% delle aziende, una volta attaccate, non fa nulla per impedire altri attacchi, nemmeno un’analisi dell’infrastruttura di rete. Anche perché pare che il 76% dei manager dichiari di non sapere perfettamente cosa fa parte della propria infrastruttura.

Da qui, quindi, l’esigenza di affidarsi a persone esperte che possano analizzare la rete, sia interne, sia esterne all’azienda stessa. La crescita degli attacchi e le diversità di attacco, sono metodi che il cybercrime continua a sfruttare. Diventa, quindi, necessaria una integrazione di strumenti atti alla protezione dei dati, da aggiungere ovviamente alle best practice di backup multipli per mettersi al riparo da qualsiasi forma di ricatto da ransomware.

Adra di Qnap si propone proprio come strumento in aggiunta alle altre soluzioni impiegate in azienda per la gestione della security.

Adra NDR, uno strumento in più a garanzia della sicurezza

“Adra NDR non intende sostituirsi al firewall – specifica Sinigaglia -. Adra è uno Smart Edge Switch, con a bordo funzionalità di Network Detection and Response. Rappresenta quindi uno switch intelligente, dotato un software, memoria e cpu, con un sistema operativo che consente di fare delle analisi avanzate rispetto a un classico switch”.

È una sorta di trappola, una threat trap che agisce come difesa attiva, personalizzabile, che l’hacker identifica come NAS, ma che non lo è, essendo a monte dei dispositivi stessi, portandolo così ad attaccare l’oggetto sbagliato e non il vero NAS. Un’aggiunta al firewall, che può fungere da test rapido per la ricerca dell’agente attaccante, non un remover.

Un passo in più verso la protezione che Qnap indirizza a un’utenza SMB attraverso il proprio canale dei partner, i quali sono supportati da diverse iniziative di formazione, in modo da renderli adatti a portare la cultura della sicurezza verso questi clienti. Occasione di crearsi delle competenze che vanno oltre a quelle dello storage finora acquisite, utili anche per tornare dai clienti con argomenti convincenti e ampliare la propria offerta.