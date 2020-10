OneBusiness Share, l’offerta unica di Vodafone dedicata alle Pmi Si tratta di una proposta, che integra fisso, mobile e soluzioni business, pensata per le piccole e medie aziende. Il pacchetto può essere personalizzato alle specifiche esigenze. Pubblicato il 16 ottobre 2020 da Redazione

Vodafone ha presentato OneBusiness Share, una soluzione scalabile e personalizzabile in base alle esigenze, che ha lo scopo di rispondere ai bisogni di flessibilità e semplicità delle imprese, dal piccolo ufficio fino all’azienda di medie dimensioni. Combina la migliore connettività fissa e mobile del gestore telefonico, livelli di servizio dedicato e soluzioni digitali innovative per intraprendere con i giusti strumenti il percorso di trasformazione digitale.

OneBusiness Share prevede già quattro diverse “taglie” (S, M, L e Infinito) per rispondere alle priorità specifiche delle Pmi, ma è ulteriormente personalizzabile per comporre in pochi passaggi la propria piattaforma “ideale”. Tutte le offerte includono le chiamate gratuite e sms illimitati (1.000 e 500 dall’Italia verso il resto del mondo), One Net (accesso internet tramite Cpe e servizi di centralino in cloud a partire da tre o da cinque interni) e un cashback, ovvero uno sconto che va dal 10 al 25 per cento, se si aggiungono servizi di rete fissa e soluzioni digitali.

OneBusiness Share S è pensata per le imprese fino a dieci dipendenti e propone tre sim, 100 GB condivisi più 5 GB per ogni sim, sei licenze per l’Unified Communication & Collaboration (UC&C). Con l’offerta OneBusiness Share M le sim passano a cinque con 250 GB condivisi e 10 GB per ogni sim, mentre le licenze UC&C sono dieci.

OneBusiness Share L e Infinito hanno in comune il numero di sim (sempre dieci) e quello delle licenze UC&C (sempre 15) ma, mentre il primo offre 450 GB condivisi oltre a 15 GB per ogni sim, nel secondo i gigabyte sono illimitati.