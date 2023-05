OpenText spinge l’information management verso il cloud Nel corso del proprio evento World Emea 2023, il vendor ha presentato Cloud Editions 23.2, che introduce oltre 75mila innovazioni. Avanza per questa via il progetto Titanium. Pubblicato il 03 maggio 2023 da Roberto Bonino

A pochi mesi dall’acquisizione di Micro Focus, OpenText ha radunato il proprio ecosistema all’evento OpenText World Emea 2023, imperniato sull’integrazione fra le due aziende e la presentazione di Cloud Editions (Ce) 23.2, forte di oltre 75mila innovazioni introdotte negli ultimi dodici mesi.

Com’è noto, OpenText offre una piattaforma integrata per l’information management, con la quale intende aiutare le aziende a gestire, immagazzinare e proteggere i propri contenuti. Il grande sviluppo avviato due anni fa dall’azienda su questo fronte si chiama progetto Titanium e si declina in una piattaforma unificata per la fruizione della suite di information management su cloud pubblico o privato.

In questo quadro, si colloca l’aggiornamento della piattaforma di riferimento, OpenText Cloud Content, che segue la periodicità di rilascio trimestrale definita e fin qui mantenuta dal costruttore. Ce 23.2 introduce numerose innovazioni, in particolar modo nell’esperienza digitale, nella supply chain, nei content services e nei prodotti di business network.

Di rilievo soprattutto il fatto che la nuova release faccia leva sull’intelligenza artificiale per ridurre i compiti più ripetitivi e fornire insight sui dati utili per prendere decisioni più consapevoli. Fra le più immediate conseguenze dell’acquisizione di Micro Focus, c’è l’integrazione della tecnologia Idol in Extended Ecm e Documentum, per poter identificare automaticamente contenuti business-critical tratti anche da applicazioni di terze parti, allo scopo di ridurre la dispersione e arricchire i metadati già integrati nei repository di Extended Ecm e Documentum.

Inoltre, il content management è ora connesso con l’automazione di processo, in modo particolare attraverso i Connectors for Microsoft Power Automate, che consentono di estendere i processi dalle tecnologie OpenText (Extended Ecm, eDocs e Core Share) virtualmente verso ogni tipologia di applicazione, senza richiedere l’intervento diretto dell’It.

La spinta verso l’automazione si ritrova anche in ValueEdge23, suite di strumenti DevOps del portfolio Application Delivery Management, che ora vede l’aggiunta di nuove funzionalità di pianificazione strategica, qualità codeless e ingegneria di performance.

Anche la rapida integrazione e lo scambio di informazioni con clienti e partner è oggi più vitale che mai e OpenText Active Risk Monitor è stato introdotto per assessment e gestioni proattive dei rischi connessi alle supply chain e per la compliance Esg, in aggregazione anche con informazioni provenienti da terze parti, come Ecovadis e Dun & Bradstreet. Allo stesso tempo, Trading Grid fornisce una vita consolidata dei fornitori e aiuta a tenere sotto controllo i potenziali rischi associati a specifiche attività di business.

Un altro upgrade di Ce 23.2 riguarda Experience Cloud, un portale progettato per offrire ai dipendenti delle aziende una maggior visibilità su task, strumenti e contenuti utili per migliorare il processo decisionale, mettendo di fatto in connessione diretta le esperienze del personale interno e dei clienti.

Molte altre sono le novità introdotte da OpenText, ma meglio di altre descrizioni, a definire il momento storico in cui arrivano ha pensato, durante l’evento World Emea 2023, il Cio di Evonik Dirk Ramhorst: “Oggi, sostenibilità e modernizzazione del business sono sempre più in primo piano nel settore industriale e noi siamo più che mai impegnati a mettere in campo innovazioni efficaci, efficienti e conformi. Il content management in cloud ci aiuta a ridurre i rischi tecnici e legali, a gestire i contenuti non strutturati e ad accelerare il percorso verso la modernizzazione”.