Opportunità e impatti dell’intelligenza artificiale all’AI Forum Appuntamento il 4 aprile 2024 a Milano, a Palazzo Mezzanotte, per la sesta edizione dell’AI Forum di AIxIA, l’Associazione Italiana per l'Intelligenza Artificiale. Pubblicato il 27 ottobre 2023 da Redazione

La tecnologia più dibattuta oggi, forse la più importante del nostro futuro: l’intelligenza artificiale è protagonista dell’AI Forum, l’evento annuale di AIxIA (Associazione Italiana per l'Intelligenza Artificiale) che tornerà per la sua sesta edizione il giorno 4 aprile 2024 a Milano, a Palazzo Mezzanotte. Organizzato con il supporto di Digital Events e The Innovation Group, l’evento si aprirà con una conferenza plenaria in cui saranno discussi gli sviluppi e i potenziali impatti di questa tecnologia, e in particolare quelli dell’intelligenza artificiale generativa che ha fatto irruzione sul mercato nell’ultimo anno.



Oltre alla conferenza plenaria, andranno in scena workshop tematici e una sessione di pitch per le startup, e inoltre negli spazi di Palazzo Mezzanotte sarà allestita un’area espositiva. Tutto questo sarà, per le aziende partner dell’evento, un’occasione per raccontare le proprie soluzioni, tecnologie e strategie a una platea attesa di oltre mille manager.



Oggi, più che mai, è importante per le aziende conoscere le opportunità dell’intelligenza artificiale per non “perdere il treno” che sta passando. Secondo un recente studio di The European House - Ambrosetti, in Italia oltre il 50% delle aziende già utilizza l’AI generativa in una qualche misura e un ulteriore 27% circa prevede di farlo entro uno o due anni. Se sfruttata appieno, questa tecnologia potrebbe contribuire in misura significativa all’incremento del Pil, a patto però di sviluppare nelle aziende nel sistema-Paese nuove competenze in materia. "Mai come in questo momento le aziende hanno bisogno di capire come possono utilizzare gli strumenti di AI, con quali metodologie, quali risultati possibili, ma, soprattutto, comprendere le reali possibilità e i limiti di questa disciplina, in una visione multidisciplinare e collaborativa", ha commentato Piero Poccianti, coordinatore del board industriale di AIxIA.









Fondata nel 1988, l’associazione conta oltre 1.500 iscritti e lavora con l’obiettivo di incrementare la conoscenza sull’AI, promuoverne l’insegnamento e sostenere la ricerca fondazionale e applicata. “L’AI Forum sta assumendo un ruolo sempre più rilevante nella nostra associazione”, ha dichiarato Gianluigi Greco, presidente di AIxIA. “È un importante momento di incontro con le aziende, utile per discutere delle concrete opportunità e delle grandi potenzialità offerte dall’Intelligenza Artificiale. L'associazione è molto attenta alla definizione di un programma di alto valore scientifico e al coinvolgimento dei più importanti player tecnologici del settore, elementi che hanno caratterizzato l’AI Forum sin dalla sua prima edizione, rendendolo un evento unico nel suo genere nel panorama italiano”.



“AI Forum torna a Palazzo Mezzanotte per un appuntamento che si annuncia imperdibile”, ha commentato Pietro Cerretani, managing partner di Digital Events. “Il 2023 è stato l’anno in cui l’Intelligenza Artificiale è entrata nelle case degli italiani e di molti cittadini del mondo, per questo vogliamo continuare a condividere conoscenza legata all’AI perché possa essere sempre più funzionale al supporto delle attività aziendali in svariati settori quali il retail, health, finance e molti altri. Siamo felici di poter dare il nostro contributo organizzativo ad AIxIA, offrendo una serie di soluzioni ai nostri sponsor per ottenere massima visibilità e far conoscere il proprio business e asset”.



Per informazioni sulle opportunità di sponsorizzazione: sales@digitalevents.it Per maggiori informazioni sulla prossima edizione di AI Forum: https://www.aiforum.eu/2024/