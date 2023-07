Oracle semplifica il lavoro delle risorse umane con l’AI generativa Redazione dei testi assistita, riepilogo e suggerimento debuttano in Oracle Fusion Cloud Hcm (Human Capital Management). I clienti mantengono il controllo dei dati. Pubblicato il 30 giugno 2023 da Redazione

Nemmeno il mondo delle risorse umane è escluso dalla grande rivoluzione dell’intelligenza artificiale generativa, e Oracle ha qualcosa da dire in merito. Mentre altre forme di AI già da diversi anni vengono impiegate in misura crescente dalle Hr, specie nei processi di recruiting (con il machine learning si velocizzano le analisi e la selezione dei curricula, per esempio), l’AI generativa di Oracle può aiutare il personale delle risorse umane con funzioni di redazione assistita di testi, di riepilogo e di suggerimento, inserite all’interno di Oracle Cloud Hcm (Human Capital Management).



Capacità di questo tipo sono state presentate e sono in via di debutto anche in software molto diffusi in azienda ma non riguardanti nello specifico le risorse umane, come gli applicativi del mondo Microsoft 365 (già Office 365) e di Google Workspace. Oracle, invece, ha scelto di focalizzarsi sulle Hr offrendo queste nuove capacità a partire dalla propria infrastruttura cloud (Oracle Cloud Infrastructure, Oci), e in particolare al Supercluster Oci, basato su Gpu Nvidia.



Qui Oracle può addestrare i large language model e costruire servizi di AI generativa, garantendo il pieno possesso e controllo dei propri dati. In sostanza, i clienti possono partire da large language model già funzionanti e perfezionarli con i propri dati proprietari. Il tutto, con la garanzia che tali dati non saranno mai usati per addestrare modelli di altri né saranno abbinati ai dati di altri clienti. Un’altra particolarità offerta da Oracle sono gli avvisi e i prompt integrati che aiutano le aziende a ottenere risultati migliori e a evitare errori e pregiudizi (bias).



“L’intelligenza artificiale generativa sta aumentando la produttività e aprendoci a un nuovo mondo di competenze, idee e creatività che può avere impatti immediati sul posto di lavoro”, ha commentato Chris Leone, vicepresidente esecutivo per lo sviluppo delle applicazioni Oracle Cloud Hcm. “Grazie alla possibilità di riassumere, creare e consigliare contenuti, l'intelligenza artificiale generativa contribuisce a ridurre le problematiche dei dipendenti quando portano a termine importanti funzioni Hr. Ad esempio, con le nuove funzionalità di intelligenza artificiale generativa incorporate in Oracle Cloud Hcm, i nostri clienti saranno in grado di sfruttare modelli di linguaggio di grandi dimensioni e ridurre drasticamente il tempo necessario per completare le attività, ottimizzare l'esperienza dei dipendenti, migliorare l'accuratezza degli insight e, di conseguenza, aumentare il valore del business".



Nel dettaglio, le capacità di redazione assistita permettono ai dipendenti, ai manager e ai responsabili delle risorse umane di creare contenuti in modo rapido e semplice, a partire da un breve prompt. Per esempio, si parte proponendo una bozza di titolo per una richiesta di personale o un obiettivo in termini di prestazioni. Il programma può generare descrizioni di ruoli e requisiti, oppure parametri di misurazione del successo o liste di obiettivi, o ancora articoli creati a partire dalla knowledge base dell'help-desk delle risorse umane.

Esempi di suggerimenti, invece, sono suggerimenti automatici per le domande dei sondaggi (in base al tipo di sondaggio progettato) oppure suggerimenti personalizzati per lo sviluppo professionale e di carriera. Il contenuto, spiega Oracle, in base all’addestramento del modello rifletterà lo stile linguistico dell’azienda. La funzionalità di riepilogo è utile per estrarre contenuti chiave da una o più fonti di dati: per esempio, è possibile ottenere un riepilogo delle prestazioni di un dipendente, sulla base dei feedback raccolti durante l'anno dalla persona stessa, dai suoi colleghi o dai manager, oppure dei risultati raggiunti.

“Siamo solo all’inizio, ma abbiamo già identificato più di cento scenari ad alto valore aggiunto per l'AI generativa nei processi Hr”, ha svelato Leone. “Con l'aiuto dei clienti, che contribuiscono a circa l'80% degli aggiornamenti ai nostri prodotti, stiamo incorporando sempre più casi d'uso che consentono alle organizzazioni di avere innovazione continua e migliorare costantemente i processi e la produttività dell’Hr.”