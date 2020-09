Orbi, un nuovo sistema tri-band mesh con standard Wi-Fi 6 Netgear ha ampliato la gamma con l’introduzione del modello RBK752, che è in grado di gestire oltre quaranta device contemporaneamente, senza problemi a livello prestazionale. Pubblicato il 22 settembre 2020 da Redazione

Orbi RBK752 porta con sé tutti i vantaggi della copertura Wi-Fi e della tecnologia mesh tri-band dei sistemi della famiglia Orbi già presenti sul mercato, ai quali si va ad aggiungere la capacità di gestire un maggior numero di dispositivi connessi, grazie al supporto del Wi-Fi 6. Questo si traduce praticamente nella possibilità di connettere anche quaranta device contemporaneamente senza avere un calo delle performance: smartphone, pc, tablet, smart tv, telecamere di videosorveglianza, termostati intelligenti, console, assistenti vocali, casse audio e quant’altro. I prezzi partono da 420 euro.

Il nuovo Orbi RBK752 permette di sfruttare al massimo la velocità di rete disponibile. Le tre porte Gigabit Ethernet Lan sul router e le due sul satellite permettono la connessione via cavo di altri dispositivi, rendendolo così adatto anche a chi opera in remote working o ha sistemi di home entertainment. Una rete sempre più affollata necessita anche di un sistema di sicurezza. Ed è per questo che viene proposto, gratuitamente per 30 giorni, il Netgear Armor powered by Bitdefender, la soluzione per proteggere, da virus, malware, furto di password o d’identità e pirateria, tutti i device connessi a Internet sia a casa sia in mobilità.

“La situazione attuale ha accelerato il progresso tecnologico. Oggi la rete domestica è sfruttata tutto il giorno dallo smartwoking, piattaforme online e di streaming e la necessità di un’esperienza Wi-Fi ottimale e senza stress è crescente. Il Wi-Fi 6 è la soluzione per questa rapida evoluzione”, commenta Ivan Tonon, Regional Sales Director Italy and Spain di Netgear. “Abbiamo lanciato un nuovo sistema mesh Wi-Fi 6 perché siamo convinti di poter rispondere ai bisogni di oggi e del futuro delle case italiane”.