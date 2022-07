Osservabilità dei dati e automazione, Ibm acquisisce Databand.ai Nuova acquisizione per Ibm: l’israeliana Databand.ai è specializzata in data observability per il controllo e l’ottimizzazione dei processi aziendali. Pubblicato il 14 luglio 2022 da Redazione

Ibm si espande in direzione delle tecnologie di data observability, automazione e gestione dei dati. La società di Armonk ha annunciato una nuova acquisizione che le permetterà di aiutare le aziende clienti a catturare i "dati problematici" alla fonte: si tratta di Databand.ai, società israeliana specializzata in data observability per il controllo e l’ottimizzazione dei processi aziendali. Un ambito importante e forse finora sottovalutato, se pensiamo che ogni anno la scarsa qualità dei dati costa alle aziende in media 12,9 milioni di dollari, stando ai calcoli di Gartner. Il valore dell’acquisizione, chiusa a fine giugno, non è stato comunicato.

L'osservabilità consente di ottimizzare le operazioni sui dati lungo tutto il loro ciclo di vita, sulla base di informazioni storiche di natura statistica associate alle data pipeline e relativi carichi di lavoro. Dunque per i team IT è possibile determinare il corretto funzionamento delle pipeline a partire dalle fonti sorgenti e individuare eventuali problemi lungo tutta la "filiera del dato”.

Databand.ai si occupa proprio di questo, aiutando le aziende a individuare errori, dati mancanti, interruzioni nelle pipeline e dati di scarsa qualità, prima che questi problemi possano avere conseguenze negative. I team IT possono ottenere una visibilità completa sui dettagli di esecuzione delle applicazioni, gli errori di log, gli alert critici e gli stati di runtime; possono, inoltre, risalire immediatamente alla fonte del problema, classificare gli alert a seconda delle necessità, creare alert personalizzati e sfruttare integrazioni con applicazioni terze.

La tecnologia di Databand.ai verrà integrata da Ibm nella propria piattaforma di osservabilità, Instana, con l’obiettivo di fornire ai clienti “una visione più completa e spiegabile dell'intera infrastruttura applicativa e del sistema di piattaforme dati”. I dipendenti di Databand.ai, di base a Tel Aviv, entreranno a far parte della divisione Ibm Data and AI.





“I nostri clienti sono imprese data-driven, e hanno bisogno di dati affidabili e di qualità per alimentare i loro processi mission-critical”, ha spiegato Daniel Hernandez, general manager for Data and AI di Ibm. “Se non riescono ad avere accesso ai dati di cui hanno bisogno in qualsiasi momento, la loro attività può subire un arresto. Con l’ingresso di Databand.ai, Ibm offre la serie più completa di funzionalità di osservabilità per l’IT attraverso tutte le applicazioni, i dati e le funzionalità di machine learning, continuando a fornire a clienti e partner la tecnologia di cui hanno bisogno per eseguire dati e AI affidabili su scala”.



Quella di Databand.ai è per Big Blue della quinta operazione societaria di quest’anno e della 25esima dalla nomina a Ceo di Arvind Krishna, avvenuta ad aprile del 2020. In particolare, le acquisizioni degli ultimi due anni hanno permesso a Ibm di rafforzare le proprie competenze e tecnologie nei campi del cloud ibrido e dell’intelligenza artificiale.