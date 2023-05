Paessler estende la visibilità con l’acquisizione di Qbilon Il software di Qbilon permette di analizzare e ottimizzare gli ambienti IT. Si tratta della prima acquisizione per Paessler, azienda specializzata in monitoraggio delle reti. Pubblicato il 05 maggio 2023 da Redazione

Paessler, azienda tedesca specializzata nel monitoraggio di reti IT, OT e Internet of Things e titolare della piattaforma Prtg, ha annunciato la sua prima acquisizione: si tratta di Qbilon, azienda tedesca che propone una piattaforma software per la visibilità degli ambienti IT ibridi, qbilonUltimate, utile per identificare, analizzare e ottimizzare automaticamente tutti gli elementi. Qbilon è stata fondata nel 2019 da quattro ricercatori informatici dell'Università di Augusta, città dove ha mantenuto la propria sede. I suoi clienti sono soprattutto aziende dei settori automotive, utility e manifatturiero, come Ktr Systems.



L’acquisizione è “in linea con i piani di crescita a lungo termine di Paessler”, che prevede tra le altre cose di ampliare la propria offerta con particolare attenzione al segmento delle grandi imprese. “Questa nostra prima acquisizione rappresenta un traguardo fondamentale per la nostra storia e il nostro futuro”, ha dichiarato il Ceo, Helmut Binder. “Il nostro obiettivo è dare ai clienti la visibilità sul panorama IT necessaria per ottimizzare le risorse, e qbilon si inserisce perfettamente sia nella nostra cultura sia tra gli obiettivi che puntiamo a raggiungere. Entrambe le società beneficeranno di sinergie reciproche nello sviluppo tecnologico, nelle vendite e nel marketing, nonché nelle attività operative. Lavoreremo fianco a fianco per espandere la nostra offerta rivolta a clienti vecchi e nuovi, e sono entusiasta delle possibilità che potranno nascere da questa collaborazione. Sono molto felice di accogliere la squadra di qbilon nel team di Paessler”.



Paessler potrà aggiungere la piattaforma qbilonUltimate alla propria offerta per consentire ai clienti di “sfruttare, combinare e analizzare set di dati nell’intero ambiente IT, ottenendo un valore aggiunto in termini di gestione dell’architettura e dei costi, degli aspetti di governance dell’IT e di cybersicurezza”, ha sottolineato l’azienda. Tra l’altro Prtg, il software di monitoraggio di Paessler, già si integra (e dunque può alimentare con i propri dati) la piattaforma qbilonUltimate, ma quest’ultima si interfaccia anche con prodotti concorrenti, come quello di Dynatrace, nonché con cloud pubblici come Aws e Azure e con software di virtualizzazione come vSphere. Inoltre il programma può importare dati generici, come CSV o JSON. La logica è quella di poter garantire la massima vibilità possibile sull’intero ambiente IT, dal cloud all’on-premise.



“In Qbilon aiutiamo le aziende a conoscere i propri ambienti IT in modo completo, automatico e intuitivo, il che significa ridurre il carico di lavoro, tagliare i costi e incrementare la sicurezza”, ha commentato la Ceo di Qbilon, Melanie Langermeier. “Unirci al gruppo Paessler è la scelta giusta, poiché i nostri strumenti per la trasparenza dell’IT si coniugano perfettamente con gli insight e le informazioni sulla rete che Paessler riesce a fornire.



“Grazie alla sua architettura tecnologica moderna, potente e flessibile, qbilon riesce a collegare le diverse fonti di dati di ambienti IT complessi in modo estremamente funzionale”, ha sottolineato Joachim Weber, Cto di Paessler. “Offrendo diversi livelli di aggregazione e una valutazione intelligente dei set di dati, qbilon crea insight unici e permette ai manager IT e ai responsabili delle architetture di prendere decisioni migliori in materia di business e cybersicurezza senza limitarsi al monitoraggio. Un’accoppiata perfetta con l’offerta di Paessler, che in questo modo si amplia nel campo dell’osservabilità”.