Password efficaci e sempre al sicuro con l’aggiornamento di Chrome Con l’update Chrome 88, il browser di Google segnala se la password scelta dall’utente è debole e permette di modificare più credenziali contemporaneamente. Pubblicato il 20 gennaio 2021 da Redazione

Con il prossimo aggiornamento di Chrome avremo password a prova di bomba, sempre aggiornate e sempre sotto controllo. Il prossimo update del browser di Google in arrivo nelle prossime settimane, cioè Chrome 88, includerà alcune nuove funzioni che sia potenziano la sicurezza degli account online, sia semplificano la gestione delle password.

“Quando dobbiamo barcamenarci tra decine, se non centinaia di password su vari siti Web, dallo shopping all’intrattenimento, alla finanza personale, sembra sempre che ci sia un nuovo account da impostare e da gestire”, scrive sul blog di Google Ali Sarraf, product manager di Chrome. “Sarebbe certo una best practice quella di avere una password forte differente per ciascun account, ma può essere davvero difficile tenerle a mente tutte. Ed è per questo che in Chrome abbiamo un password manager che può aiutarvi”.

In Chrome, come sappiamo, il password manager è una funzione attivabile opzionalmente, che può sia creare ex novo delle credenziali sicure, sia memorizzare quelle già in uso sia sveltire le procedure di login con l’autocompletamento. Che cosa cambierà con Chrome 88?

Google ha voluto potenziare la sicurezza di Chrome, ma anche semplificare e velocizzare l’utilizzo delle password sui siti Internet. La prima novità è la correzione automatica delle password deboli, quelle che risultano facilmente hackerabili o intercettabili dagli attacchi “brute force” (nomi di cagnolini e date di nascita, per citare due classici). Cliccando sull’icona di una chiave, che comparirà sotto all’immagine del profilo posta in alto a destra nel browser, si potrà eseguire una verifica sul grado di sicurezza delle parole chiave inserite. In alternativa, la stessa funzione è accessibile digitando nella barra degli indirizzi la stringa chrome://settings/passwords.

La seconda nuova funzione consente di velocizzare le attività di modifica delle password, una buona abitudine che però difficilmente viene seguita in modo metodico. Nella versione 88 di Chrome per desktop e nell’app per iOS sarà presente una voce delle Impostazioni che dà accesso a un’area dove sono raccolte tutte le credenziali, così da poterle controllare e modificare senza troppi passaggi. Questa novità sarà portata “a breve”, assicura Google, anche nell’applicazione per Android.

L’azienda ha voluto sottolineare i successi di Chrome sul fronte della sicurezza ottenuti nel 2020. L’anno scorso le procedure di Safety Check del browser sono state utilizzate, in media, 14 milioni di volte a settimana, mentre parallelamente la presenza su Chrome di credenziali compromesse si è ridotta del 37%.

Ora si guarda la futuro: Chrome 88, con le sue nuove funzionalità di gestione delle password, sarà distribuito nelle prossime settimane. Qualche settimana fa, inoltre, Google ha annunciato che nel corso del 2021 verranno modificate le regole sui permessi delle estensioni: l’utente potrà decidere a quali siti Web possa accedere, oppure no, ciascun add-in installato.