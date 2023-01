Per 5,8 miliardi di dollari, Micro Focus è ufficialmente di OpenText Completata l’acquisizione annunciata lo scorso anno dalla società specializzata in Information Management. Si prevedono sinergie di prodotto e di costi. Pubblicato il 31 gennaio 2023 da Redazione

OpenText ha portato a termine l’acquisizione di Micro Focus, a pochi mesi dall’annuncio di un’operazione societaria che ha un valore di 5,8 milioni di dollari. La canadese OpenText, specializzata in soluzioni per l’esperienza digitale, la gestione dei contenuti enterprise, le reti d’impresa e la sicurezza, porta nella propria offerta i la tecnologia di Microfocus, che include software per la gestione delle operations, lo sviluppo applicativo, lo storage, il delivery delle applicazioni, gli analytics e la gestione degli asset. Le due offerte sono altamente complementari.

“Vorrei dare il benvenuto a clienti, partner e dipendenti di Micro Focus”, ha dichiarato Mark J. Barrenechea, Ceo e Cto di OpenText. “Il digitale è vita e, con gli eccellenti prodotti e talenti di Micro Focus, supporteremo aziende di qualsiasi dimensione nell’accelerazione della loro trasformazione digitale”.

“Con questa acquisizione”, ha aggiunto Barrenechea, “la mission aziendale di OpenText si espande per aiutare i professionisti a proteggere le operation, a ottenere maggiori insight dalle informazioni disponibili, nonché a gestire meglio un tessuto digitale sempre più ibrido e complesso, grazie a tool di nuova generazione, tra cui Cybersecurity, Digital Operations Management, Applications Modernization & Delivery, e AI & Analytics. Questa nuova generazione di software per l’Information Management aiuterà le aziende ad accelerare la trasformazione digitale e ne guiderà la crescita, riducendo al contempo i costi”.

Mark J. Barrenechea, Ceo e Cto di OpenText

Il prezzo di acquisto totale di circa 5,8 miliardi di dollari, comprensivo della liquidità e del debito di Micro Focus, è pari a 2,3 volte i ricavi annuali (12 mesi) della acquisita. Grazie ad alcune sinergie di costo, è previsto un risparmio di 400 milioni di dollari. Il team di Micro Focus entrerà in OpenText ma si prevede, per le citate ottimizzazioni, di tagliare di circa l’8% la forza lavoro complessiva della società combinata.

“Abbiamo un approccio strutturato e disciplinato nei confronti di fusioni e acquisizioni”, ha proseguito Barrenechea. “li ultimi sei mesi di pianificazione ci hanno condotto a un piano di integrazione ben definito per raggiungere i risultati che ci eravamo prefissati. Siamo entusiasti e pronti a conquistare il mercato dell’Information Management, raggiungendo risultati eccellenti con i clienti, facendo crescere l’azienda ed espandendo la liquidità”.