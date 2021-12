Per i partner nasce Lenovo 360, spinta verso l’as-a-service La nuova struttura globale presentata da Lenovo consente agli operatori di canale di incrementare le vendite di soluzioni e servizi. Pubblicato il 14 dicembre 2021 da Redazione

Lenovo si prepara ad affrontare l’anno nuovo con un’organizzazione più ricca e diversificata: nasce, per le attività di canale, una struttura chiamata Lenovo 360, il cui fine è quello di aiutare i partner a cogliere opportunità di vendita basate sul modello “as a service”. Il debutto ufficiale è fissato al mese di gennaio 2022 e rientra nella più ampia riorganizzazione dell’azienda, annunciata la scorsa primavera. Convivono ora tre distinte divisioni: l’Intelligent Devices Group, incentrato su Pc e dispositivi Internet of Things, l’Infrastructure Solutions Group e il nuovo Solutions and Services Group, focalizzato su mercati verticali e servizi.

Stando alle dichiarazioni, Lenovo 360 risponde alle esigenze di molte piccole e grandi imprese, che sempre più si orientano verso il concetto di "Everything-as-a-Service”, in cui beni e servizi vengono acquistati in abbonamento o secondo modelli a consumo. La nuova struttura aiuterà ai partner a far crescere il proprio giro d’affari, grazie a un miglior accesso end-to-end a soluzioni e servizi e grazie a nuovi strumenti di marketing e di formazione.

Disponibile attraverso il Lenovo Partner Hub, Lenovo 360 prevede una maggiore integrazione delle strutture dei team di canale globali e introduce nuove soluzioni per la produttività e la collaborazione in contesti di lavoro smart e ibrido, oltre a soluzioni specifiche verticali. Due iniziative, battezzate "Better Together" e "TruScale Accelerator", permettono ai partner di incrementare i propri ricavi fino al 30% sui deal legati al portfolio di prodotti e soluzioni Lenovo e sulle vendite in modalità as-a-Service.

"I nostri partner hanno l’opportunità di diversificare i propri guadagni, orientandosi maggiormente verso i servizi e le soluzioni", ha dichiarato Pascal Bourguet, global channel chief dell’azienda. "Lenovo 360 consente di unificare le diverse componenti della nostra offerta e questo faciliterà l’accesso dei partner alla suite completa di prodotti e soluzioni di Lenovo, in linea con i loro obiettivi strategici. Allo stesso tempo, continueremo a rispondere alle esigenze dei partner focalizzati su Pc e infrastrutture”.

All’interno di Lenovo 360 saranno anche disponibili contenuti e campagne di marketing già “pronti all’uso”, che aiuteranno i partner ad accerelare i tempi del go-to-market. "Inoltre”, ha anticipato Bourguet, “stiamo aggiungendo risorse di esperienza per fornire un livello di servizio sempre maggiore fin dall’assistenza, che semplifichi l’accesso a prodotti, servizi, esperti, e le risorse Lenovo di cui hanno bisogno".