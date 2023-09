Per Salesforce ricavi in crescita dell’11% e focus su dati e AI Nel secondo trimestre l’azienda ha ottenuto 8,6 miliardi di dollari di ricavi e prevede di proseguire nella crescita nella restante parte dell’anno. Pubblicato il 31 agosto 2023 da Redazione

La domanda di software Crm, per il marketing e le vendite resta solida, come evidenziato dai numeri di Salesforce. Nel trimestre chiuso a fine luglio, il secondo dell’anno fiscale in corso, l’azienda ha ottenuto 8,6 miliardi di dollari di ricavi, mostrando una crescita dell’11% su base annua. Il margine operativo Gaap è pari a 17,2%, quello non-Gaap al 31,6%: due risultati record. Nel trimestre ciascuna azione Salesforce ha fruttato 1,28 dollari.

“La nostra trasformazione ha alimentato i buoni risultati del secondo trimestre, garantendo 8,6 miliardi di dollari di ricavi a margini operativi Gaap e non-Gaap da record”, ha commentato il presidente e Ceo della società, Marc Benioff. “In base alla nostra performance e a ciò che prevediamo per il secondo semestre, abbiamo rialzato la nostra guidance per la crescita di ricavi, margine operativo e flusso di cassa operativo dell'anno fiscale 2024. In quanto Crm di AI numero uno, con cloud, Einstein, Data Cloud, MuleSoft, Slack and Tableau leader di mercato, tutti integrati in un’unica piattaforma affidabile, stiamo conducendo i nostri clienti nella nuova era dell’AI”.

Per il trimestre di agosto-ottobre l’azienda si aspetta ricavi compresi tra 8,7 e 8,72 miliardi di dollari, a conferma del trend di crescita dell’11% anno su anno. Per l’intero esercizio fiscale la forbice dei ricavi è compresa tra 34,7 e 34,8% miliardi di dollari, anche in questo caso corrispondenti a un +11% rispetto all’anno fiscale precedente. Il flusso di cassa operativo sarà pari al 22% o 23%.

Salesforce si prepara, intanto, ad annunciare le proprie novità di offerta e strategia a San Francisco il prossimo 11 e 12 settembre, in occasione dell’annuale conferenza Dreamforce. Tra gli ospiti attesi, oltre alla star di Hollywood Matthew McConaughey, c’è l’amministratore delegato di OpenAI, Sam Altman. E la sua presenza non è certo casuale, considerando che Salesforce è una tra le grandi società software ad aver già integrato, il modello linguistico di grandi dimensioni preallenato (Gpt) di OpenAI all’interno della propria piattaforma.



Più precisamente, con Einstein Gpt l'esistente tecnologia proprietaria (Einstein) è stata integrata con il modello di OpenAI e permette alle aziende clienti di utilizzare strumenti di AI generativa sulla base dei propri dati. Inoltre è stato appena annunciato un accordo con la divisione consulenziale di Ibm, Ibm Consulting, che proporrà ai propri clienti le soluzioni di AI generativa di Salesforce. Il nuovo slogan della società di Mark Benioff è “AI + Data + Crm” e possiamo intuire che al Dreamforce 2023 ci saranno annunci in quest’ambito.