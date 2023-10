Perché le aziende faticano a modernizzare le proprie IT operations Quali ostacoli rallentano, nelle aziende, la trasformazione dei sistemi e delle operazioni IT? E come superarli? Un’analisi di Kyndryl. Pubblicato il 05 ottobre 2023 da Redazione

Da anni si parla di modernizzazione dell’IT, dei sistemi e delle operazioni informatiche aziendali, attraverso l’adozione del cloud infrastrutturale e applicativo, per inseguire obiettivi di flessibilità, agilità e scalabilità. Modernizzare i sistemi e quindi le operations dell’IT non è però sempre facile. Quali sono gli ostacoli da superare, e perché è importante farlo? Vi proponiamo un’analisi di Andrea Busnelli, vice president di Kyndryl Consult Italy.

Andrea Busnelli, vice president di Kyndryl Consult Italy

In un contesto caratterizzato dalla crescente incertezza economica, le aziende spesso scelgono di ottimizzare i costi, evitando o limitando nuovi investimenti. Alcune spese, però, sono strategiche per la crescita aziendale. La modernizzazione dei sistemi IT può essere la chiave di successo, soprattutto durante i periodi di instabilità: l’adozione del cloud, il miglioramento delle infrastrutture critiche e della sicurezza informatica, l’implementazione di soluzioni basate sui dati e sull’intelligenza artificiale sono solo alcune modalità grazie alle quali le aziende possono migliorare la propria agilità e rimanere competitive sul mercato.



Tuttavia, alcune aziende faticano ancora a mettere in atto tali iniziative. Inoltre, anche quelle che lo fanno, non riescono a trasformare i propri modelli operativi IT allineandoli alla modernizzazione dei sistemi. Un recente studio, condotto su oltre 300 decisori IT a livello globale da Forrester Consulting e commissionato da Kyndryl, ha indagato che cosa freni le aziende dal modernizzare le proprie operazioni IT. Dall’inefficienza operativa alla mancanza di automazione, fino alla carenza di competenze specializzate: numerose sono le barriere che ostacolano gli sforzi di modernizzazione e rallentano i progressi aziendali, deludendo le aspettative di clienti e dipendenti verso la digitalizzazione.

La recente indagine ha infatti messo in evidenza che:

1. Le aziende hanno modelli operativi IT che faticano a tenere il passo del business. Solo circa la metà delle aziende è in grado di:

· scalare efficacemente le operazioni in base alle necessità (55%)

· rispondere rapidamente alle sfide provenienti dal mercato (52%)

· adattarsi facilmente agli eventi imprevisti (48%)

Solo il 49% delle aziende ritiene che la propria organizzazione operativa sia sufficientemente flessibile e solo il 53% pensa che il modello operativo in essere permetta di prendere velocemente decisioni a fronte di cambiamenti del business. Inoltre, il 48% delle aziende intervistate ha dichiarato di avere difficoltà a controllare e prevedere i costi IT nel cloud e solo il 43% è in grado di identificare facilmente i problemi di sicurezza.

2. L'automazione non viene adottata in modo sufficiente. La mancanza di automazione è considerata il problema principale riguardo i modelli operativi: il 44% delle aziende ha un basso grado di automazione dei processi e la prima conseguenza di ciò è che gli errori umani passano inosservati. Inoltre, più di un terzo dei leader intervistati ha evidenziato l’assenza di integrazione della sicurezza nei modelli operativi, lasciandoli vulnerabili alle interruzioni.

3. Le competenze IT interne alle aziende sono carenti. Il 42% degli intervistati ha dichiarato che la propria azienda non ha le giuste competenze per gestire il modello operativo in essere. Inoltre, il 34% ritiene che la propria organizzazione richiede un numero troppo elevato di competenze specializzate.

Che ruolo ha la cultura nella modernizzazione dell'IT?

Rivedere gli approcci tradizionali è ciò che porta a operazioni IT di successo, soprattutto in un ambiente in continua evoluzione: operation moderne sono innanzitutto una questione di cultura. L’adozione della modernizzazione dell’IT da parte delle aziende significa applicare costantemente tecnologie digitali, allineare l’organizzazione e responsabilizzare gli “esecutori”, ovvero gli operatori. Le aziende che abbracciano questa filosofia, e decidono di modernizzare le operazioni IT, si troveranno alla fine del processo con una riduzione dei costi, l’abbattimento dei silos operativi e la creazione di team responsabilizzati, in grado di prendere decisioni rapide e più informate.



Da dove iniziare per ridimensionare i problemi operativi?

Il primo passo consiste nell’identificare le sfide più impegnative e i “punti ciechi” dei processi aziendali, ma anche nel favorire trasparenza e visibilità sulle operazioni. L’obiettivo deve essere quello di stabilire una visione end-to-end delle operarazioni IT per aiutare a indirizzare i punti deboli e le aree da efficientare attraverso tecnologie come l’automazione.



Non solo: i veri progetti di modernizzazione IT richiedono partnership esterne che aiutino le aziende a gestire il cambiamento, a migliorare le competenze e a integrare le piattaforme necessarie per una modernizzazione completa. Lo studio evidenzia infatti che quasi il 60% delle aziende sta cercando di esternalizzare o di collaborare con partner per portare avanti con successo la trasformazione. I leader aziendali dovranno quindi valutare di stringere partnership strategiche con fornitori di servizi IT capaci di aiutarli a trasformare il modello operativo, garantendo l’allineamento con la trasformazione delle infrastrutture IT e, in ultima istanza, assicurando il raggiungimento dei risultati di business nei tempi richiesti.

(In apertura, immagine tratta da Freepik)