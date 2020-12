Periodo d’oro per Amazon e per le Pmi di tutto il mondo Il Black Friday e la stagione natalizia stanno portando grandi risultati per le piccole e medie imprese del nostro paese, che sono presenti sul marketplace del colosso americano: 203 prodotti venduti al minuto ed export per il 60% di loro. Pubblicato il 02 dicembre 2020 da Redazione

Questa edizione del Black Friday e del Cyber Monday è stata la migliore di sempre per i partner di vendita Amazon in tutto il mondo, principalmente piccole e medie imprese, che hanno ottenuto una crescita delle vendite del 60% rispetto allo scorso anno. A dirlo è il colosso dell’e-commerce, secondo il quale, avendo dato il via alla stagione natalizia prima del solito con grandi sconti e offerte a partire da ottobre per supportare le piccole e medie imprese e gli artigiani, sempre più clienti rispetto agli altri anni hanno approfittato dell’occasione, acquistando in anticipo e risparmiando sui regali e sui prodotti tipici di questa stagione.

Tra le categorie di prodotto offerte dalle piccole e medie imprese italiane, quelle più gettonate dai clienti sono Casa e arredo, Telefonia cellulare, Giochi e Bellezza. I prodotti più venduti su Amazon.it includono la telefonia cellulare, i dispositivi di protezione personale e i Cioccolatini della Ricerca Airc.

Amazon ha spiegato che continua ad aiutare le piccole e medie imprese nel corso di questa stagione natalizia, sostenendole con un investimento di 85 milioni di euro. Guardando invece i dati dei partner sul marketplace, principalmente Pmi, dal Black Friday al Cyber Monday le vendite hanno superato i 4,8 miliardi di dollari a livello mondiale, con una crescita del 60% dall’ultimo anno. Fino a questo momento più di 71.000 piccole e medie imprese a livello mondiale hanno superato i 100.000 dollari di vendite nella stagione natalizia e Pmi italiane hanno venduto finora una media di 203 prodotti al minuto in questo periodo natalizio.

Guardando in particolare le Pmi in Italia nel periodo dal 26 ottobre al 30 novembre, Amazon ha dichiarato che Bakai di Napoli, Velovendo Shop di Bolzano, e NaturaleBio di Roma sono state quelle che hanno registrato il maggior numero di vendite. Dalle Piane Cashmere di Prato, Dulàc Farmaceutici di Torino, Tipiliano di Siracusa sono stati invece tra i partner che hanno venduto maggiormente nella vetrina Made in Italy. Inoltre oltre il 60% delle piccole e medie imprese italiane presenti su Amazon.it hanno venduto all'estero, percentuale che passa al 45% per le aziende della vetrina Made in Italy.