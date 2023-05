Personalizzato e omnicanale il viaggio con Swarovksi e Levi's Il customer journey è al centro delle strategie commerciali di due aziende che condividono l'obiettivo di creare engagement e lavorare sul digitale con Sap Pubblicato il 09 maggio 2023 da Roberto Bonino

Le testimonianze di Lea Sonderegger, chief digital and information officer di Swarovski e Yulia Groza, vicepresident of ecommerce technology di Levi Strauss indicano quale strada le due aziende stiano seguendo per costruire esperienze sempre più personalizzate di relazione con la clientela. Alle spalle, c'è la scelta comune di lavorare con le tecnologie di Sap. L'articolo integrale è disponibile su Technopolis online.