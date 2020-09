Pioggia di annunci Amazon: c’è anche il drone per la casa L’azienda ha presentato numerose di novità, tra le quali la videocamera che vola Ring Always Home Cam, la nuova famiglia di dispositivi Echo, reinventati dentro e fuori, e aggiornamenti per la Fire Tv. Pubblicato il 25 settembre 2020 da Redazione

Il settembre di Amazon è ricco di annunci, alcuni dei quali particolarmente originali. Primo fra tutti il “sistema” di videosorveglianza Ring Always Home (249 dollari) composto da una videocamera “drone”, che si può avviare da remoto per vedere la situazione nell’abitazione o nel proprio ufficio. Quando questa si trova sulla dock, che funge anche da base di ricarica, è praticamente inattiva. "Realizzata pensando alla privacy", assicura Amazon, "registra solo quando è in volo; quando non è in uso, e si trova nella dock, la fotocamera è fisicamente bloccata".

La nuova famiglia Echo ed Echo Dot si presenta con un originale design sferico. L’Echo (99,99 euro), combina le migliori caratteristiche della generazione precedente di Echo ed Echo Plus, offre un audio migliorato, un hub per la smart home, con il supporto di Zigbee, e connettività Bluetooth Le. Con colori nuovissimi (bianco ghiaccio e ceruleo), processore AZ1 Neural Edge di prima generazione di Amazon e un altoparlante frontale da 1,6 pollici per Echo Dot (59,99 euro) ed Echo Dot con orologio (69,99 euro), questi nuovi dispositivi, secondo quando dichiarato da Amazon, offriranno tempi di elaborazione più rapidi e un suono più nitido rispetto ai loro predecessori. Possono essere preordinati, ma inizieranno a essere spediti entro la fine dell'anno.

Echo Show 10 (249,99 euro), con schermo da 10 pollici che ruota per seguire i movimenti della persona nella stanza, ha una nuova la telecamera grandangolare da 13 MP. Dovrebbe supportare Skype per le videochiamate e, oltre ai video di Prime, sarà possibile accedere in futuro anche ai contenuti di Netflix, tramite una abbonamento separato ovviamente. Ci si può registrare per ricevere una notifica e sapere così quando sarà disponibile.

Amazon ha migliorato ulteriormente Fire Tv attraverso la nuova generazione di Fire Tv Stick (39,99 euro) e la nuovissima Fire TV Stick Lite. Il primo offre la tecnologia Hdr e il supporto per il formato Dolby Atmos. Include, inoltre, il telecomando vocale Alexa, con controlli dei dispositivi audio/video. Arriva in Italia Fire Tv Cube (119,99 euro): si tratta di un device per la riproduzione di contenuti multimediali in streaming 4K Ultra Hd, controllabile con la voce tramite Alexa.