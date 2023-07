Più di 1.300 segnalazioni di data breach per il Gpdp in un anno Nel 2022 l’autorità garante della privacy ha fornito riscontro a 9.218 reclami e segnalazioni e ha riscosso quasi 9,5 milioni di euro in sanzioni. Pubblicato il 07 luglio 2023 da Redazione

Per il Garante della privacy italiano il 2022 è stato un anno intenso. L’autorità presieduta, in questo mandato, da Pasquale Stanzione, Ginevra Cerrina Feroni, Agostino Ghiglia e Guido Scorza ha fornito riscontro a 9.218 reclami e segnalazioni di vario genere (dai presunti abusi del marketing alla sicurezza informatica), ha ricevuto 1351 segnalazioni di data breach e ha emesso 317 provvedimenti correttivi e sanzionatori, riscuotendo da questi ultimi circa 9,5 milioni di euro.



Sono alcuni dei numeri contenuti nell’ultima relazione sull’attività annuale del Garante per la Protezione dei Dati Personali (Gpdp). Ma oltre ai numeri ci sono le tendenze di un anno nel quale gli interventi del Garante si sono focalizzati su alcuni grandi temi: le implicazioni etiche della tecnologia; la monetizzazione dei dati, le grandi piattaforme e la tutela dei minori (anche tramite sistemi di age verification, di cui si è parlato recentemente anche in relazione a ChatGPT), i Big Data, il metaverso, la cybersicurezza, e ancora i fenomeni del revenge porn, del cyberbullismo e dello sharenting (così viene indicata l’abitudine dei genitori che condividono sui social immagini e informazioni dei propri figli), la biometria (con l’associato rischio di social scoring) e naturalmente l’intelligenza artificiale generativa.



A proposito di biometria, l’anno scorso l’Autorità ha sanzionato per 20 milioni di euro la società statunitense Clearview, vietando l’uso dei dati di riconoscimento facciale e il monitoraggio degli utenti italiani. Nell’ambito della cybersecurity, invece, l’evento più significativo è stato il protocollo d’intesa siglato con l’Agenzia Nazionale per la Cyversicurezza (Anc).



Sulle 1351 segnalazioni di data breach prevalgono, tra i bersagli del settore pubblico, i Comuni, gli istituti scolastici e le strutture sanitarie, mentre nel privato gli attacchi si sono rivolti sia alle Pmi e ai liberi professionisti sia alle grandi aziende (specie degli ambiti telecomunicazioni, energetico, bancario e servizi).



Il Gpdp si è anche attivato per rispondere alle domande e alle richieste di informazioni dei cittadini. Non solo il sito Web del garante ha registrato in un anno più di 4,3 milioni di accessi, ma l’autorità ha risposto direttamente a oltre 16.400 quesiti, riguardanti soprattutto gli adempimenti connessi all’applicazione del Regolamento Ue e all’attività dei Responsabili del trattamento e, in seconda battuta, il telemarketing indesiderato, i contratti di lavoro, la videosorveglianza, problemi legati al Web, la salute e la ricerca. A proposito di lavoro, nel 2022 il Gdpd ha segnalato all’autorità giudiziaria cinque casi di violazioni in cui l’azienda aveva reso false dichiarazioni e notifiche oppure commesso illegalità controllando a distanza i propri dipendenti.