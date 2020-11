Più intelligenza artificiale in casa Intel con la startup Cnvrg.io Nuova acquisizione per il chipmaker californiano. La piattaforma di Cnvrg.io permette di allenare, validare e comparare modelli di machine learning senza preoccuparsi della tecnologia sottostante. Pubblicato il 04 novembre 2020 da Redazione

Ci sarà più intelligenza artificiale nei chip e nei servizi di Intel grazie all’acquisizione di Cnvrg.io, startup israeliana nata nel 2017, che sviluppa piattaforme per la creazione di modelli di machine learning. Neanche il tempo di annunciare l’acquisizione di SigOpt, anch’essa riguardante l’ambito dell’intelligenza artificiale, ed ecco la notizia di una nuova nuova operazione che allarga la società di Santa Clara. Intel ha confermato le indiscrezioni riportate da TechCrunch sull’avvenuta acquisizione, specificando che Cnvrg sarà inglobata all’interno del gruppo ma resterà una società indipendente.

Cnvrg.io definisce la propria tecnologia come “il sistema operativo per il machine learning e l’intelligenza artificiale”, un sistema che permette ai data scientist di creare ed eseguire programmi di apprendimento automatico, utilizzabili per istruire e monitorare diversi modelli, nonché di confrontarli tra loro. Lo scopo è quello di permettere ai data scientist di concentrarsi sullo sviluppo e sulla validazione degli algoritmi, evitando loro si preoccuparsi di realizzare e manutenere la piattaforma tecnologica sottostante. La tecnologia della startup israeliana può operare su risorse on-premise, nel cloud e in ambienti ibridi, ed è proposta in versione gratuita o a pagamento.