Possibile vendita di Vmware, scatta l’ipotesi Broadcom Secondo indiscrezioni, Broadcom avrebbe avviato trattative per l’acquisizione dell’azienda fuoriuscita dal gruppo Dell Technologies. Pubblicato il 23 maggio 2022 da Redazione

Il destino di Vmware potrebbe cambiare ancora. Secondo fonti confidenziali di Reuters, la società fuoriuscita dal gruppo Dell Technologies potrebbe finire nell’orbita di Broadcom: tra le due parti, infatti, sono state avviate trattative per una possibile acquisizione. Nulla di deciso, ancora, perché l’eventuale accordo “non è imminente”, riferisce l’agenzia di stampa, spiegando anche che nessuna cifra messa sul piatto è trapelata.

Nonostante l’uscita formale dal gruppo Dell Technologies, Vwmare rimane a esso molto legata, e più volte le due aziende hanno rimarcato di voler conservare un rapporto privilegiato (che si traduce in strette connessioni e integrazioni tecnologiche fra i rispettivi software e servizi). Michael Dell, peraltro, resta a oggi il principale investitore di Vmware, di cui detiene il 40% delle azioni.



Né Vmware né Broadcom hanno confermato l’indiscrezione, quindi restiamo nel terreno della speculazione. Possiamo certo dire che Broadcom non è nuova alle grandi operazioni di investimento. Nel 2016 la società aveva speso 5,5 miliardi di dollari per comprare Brocade, un vendor di soluzioni di rete, e nel 2018 aveva investito più di tre volte tanto, cioè 18,9 miliardi di dollari, per comprare CA Technologies.



Il 2019, poi, era stato segnato dall'investimento da 10 miliardi di dollari per il takever di Symantec, seguito l'anno dopo dalla cessione di una parte della società ad Accenture. Per questioni antitrust non è mai andata in porto, invece, l’ipotetica acquisizione di Qualcomm, per la quale a un certo punto Broadcom era arrivato a offrire 130 miliardi di dollari. L’estate scorsa era circolata, poi, l’indiscrezione su un possibile acquisto di Sas Institute da parte di Broadcom, ma stando ai rumors la trattativa si era poi interrotta.