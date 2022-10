Poste Italiane acquisisce Agile Lab e punta sul valore dei dati Formalizzata l’acquisizione del 70% del Gruppo Agile Lab, specializzato in ingegneria del dato con sviluppo software, servizi di consulenza e di gestione di infrastrutture. Pubblicato il 31 ottobre 2022 da Redazione

Poste Italiane vuole cogliere sempre di più il valore dei dati e, come si suol dire, diventare una data-driven company e allo stesso tempo aiutare altre aziende a diventarlo. La società ha annunciato di aver acquisito per 18 milioni di euro il 70% del Gruppo Agile Lab, realtà specializzata in ingegneria del dato e che si occupa di sviluppo software, servizi di consulenza e di gestione di infrastrutture.

Fondata nel 2014, Agile Lab ha quartier generale a Milano e sedi a Torino, Bologna, Bari, Padova e Catania. La missione dell’azienda è quella di creare valore a partire dai dati con tecnologie come Big Data analytics, ingegnerizzazione del dato, machine learning, intelligenza artificiale e data mesh.

Oltre a fornire servizi di consulenza per progetti data-driven, sviluppo di soluzioni verticali e servizi di gestione di infrastrutture, Agile Lab ha sviluppato una propria piattaforma di data mesh, Witboost. I clienti possono utilizzare singoli moduli per specifiche necessità (ingegnerizzaione, raccolta dati, controllo qualità, creazione di metadata, streaming, compliance, eccetera) oppure integrare la piattaforma con altri sistemi già in uso.

Il restante 30% del capitale non acquisito da Poste Italiane rimane in capo ai soci fondatori, Alberto Firpo e Paolo Platter, che conservano rispettivamente il ruolo di chief executive officer e di chief technology officer di Agile Lab.