Predittiva, causale e generativa. L’Ai combinata di Dynatrace Davis si presenta come uno strumento dedicato all’osservabilità delle infrastrutture applicative, che evolve rispetto alle precedenti versioni per rafforzare il lato cybersecurity. Pubblicato il 25 agosto 2023 da Roberto Bonino

Negli ultimi mesi, il mondo della sicurezza informatica ha assistito a un'esplosione di innovazioni nell'ambito dell'intelligenza artificiale. Sta emergendo una nuova ondata di strumenti mirati a semplificare e ottimizzare il lavoro degli esperti di sicurezza dei sistemi informativi, con aziende leader del settore che presentano soluzioni sempre più avanzate. A questa lista si aggiunge ora Dynatrace, che ha lanciato una nuova intelligenza artificiale generativa, denominata Davis.

La mossa conferma il crescente interesse per lo sviluppo di strumenti intelligenti ed evoluti nel contesto aziendale e delle operazioni It, oltre a sottolinearne l’importanza nella prevenzione e nella gestione dei rischi informatici e dei blocchi dei sistemi informativi. Dynatrace prova a distinguersi con un approccio che combina l'intelligenza artificiale generativa con capacità predittive e causali.

La piattaforma del vendor ha già integrato diverse forme di intelligenza artificiale, ma fino a ora Davis si è concentrata sulla previsione e sulla causalità. L'innovazione chiave sta nell'introduzione di un elemento generativo, che consentendo all'Ai di creare soluzioni su misura per situazioni specifiche, considerando l'ambiente e le condizioni del cliente. Questa estensione promette di portare produttività ed efficienza non solo agli esperti di sicurezza, ma anche agli sviluppatori, agli amministratori e ad altri specialisti delle operazioni it

L'Ai generativa di Dynatrace intende distinguersi dagli altri attori del settore per un approccio più articolato alla sicurezza informatica. Mentre molte delle soluzioni concorrenti si concentrano sulla generazione di raccomandazioni, il vendor combina l'accuratezza predittiva con la determinazione causale, fornendo risposte più precise e automazioni intelligenti. Questa combinazione permette di anticipare meglio il futuro, identificare le cause principali dei problemi e formulare raccomandazioni specifiche basate su algoritmi probabilistici avanzati.