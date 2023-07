Primo semestre 2023: Sirti prosegue lungo il percorso di recupero Risale la china il gruppo legato alle infrastrutture di rete, con una crescita del 18% nel fatturato e del 34% nell’Ebitda. Pubblicato il 28 luglio 2023 da Redazione

Confermando la ripresa dopo una fase con qualche travaglio, Sirti ha chiuso il primo semestre del 2023 con risultati in crescita, consolidando la sua posizione di riferimento nel settore dello sviluppo di infrastrutture di rete, servizi digitali e cybersecurity.

I dati finanziari relativi al periodo gennaio-giugno mostrano come il gruppo abbia raggiunto ricavi pari a 410 milioni di euro, con un aumento del 18% rispetto ai 348 milioni di euro registrati nello stesso periodo del 2022. Di rilievo è il balzo dell'Ebitda, in ascesa del 34% rispetto al primo semestre dell'anno precedente, quando il valore raggiunto era stato di 20,2 milioni di euro, mentre nel 2023 siamo arrivai a 27,1 milioni.

Sirti ha sottolineato come si sia ampliato anche il portafoglio di contratti e ordini assegnati, raggiungendo la cifra di circa 2,25 miliardi di euro al 30 giugno 2023. Questo valore rappresenta un considerevole incremento rispetto ai 1,4 miliardi di euro registrati a dicembre 2022, e si è concretizzato grazie all'acquisizione di importanti contratti nel settore Telco-Pnrr e in ambito Sirti Digital Solutions, con particolare focus su edge computing, cybersecurity e Internet of Things (IoT).

Nel primo semestre dell’anno in corso, le due principali società del Gruppo, ovvero Telco Infrastructures e Digital Solutions, hanno seguito una traiettoria di crescita simile. La prima ha riportato ricavi pari a 285 milioni di euro, con un aumento del 15% rispetto alla prima metà del 2022 e un Ebitd di 15,7 milioni di euro, registrando una crescita del 23%. La seconda, invece, ha chiuso il primo semestre con vendite pari a 124,5 milioni di euro, segnando un incremento del 24% rispetto al 2022, mentre e l’Ebitda di 11,4 è salito del 55%

I risultati positivi, ottenuti in uno scenario complesso per le telecomunicazioni, mettono in luce un tragitto improntato da qualche tempo a questa parte sulle competenze distintive e sull'innovazione tecnologica. Guardando al futuro, il gruppo Sirti ha indicato di voler continuare a investire nello sviluppo tecnologico, orientato all'industria delle infrastrutture di rete e dei servizi digitali.