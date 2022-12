Professionisti della cybersicurezza, ecco le linee guida dell’Europa Lo European Cybersecurity Skills Framework (Ecsf) definisce le linee guida su ruoli professionali e competenze nel settore della sicurezza informatica. Pubblicato il 13 dicembre 2022 da Redazione

La difficoltà delle aziende a reperire competenze in ambito informatico è un problema noto, ed è ancora più accentuata nel più ristretto (ma in costante espansione) ambito della cybersicurezza. Quali sono esattamente le figure professionali e le competenze richieste oggi sul mercato del lavoro? Nella scelta o ricerca di un professionista, come orientarsi tra le molte terminologie in uso? In Europa esiste, dallo scorso settembre, un punto di riferimento chiamato European Cybersecurity Skills Framework (Ecsf) e frutto del lavoro dell’Enisa, l’Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza.



“Dobbiamo essere certi di affrontare quella che potrebbe diventare la nostra principale sfida: come avere le persone giuste, con le giuste competenze, per proteggere i nostri cittadini e le nostre economie da cyberattacchi sempre più pervasivi in tutti i settori critici”, ha commentato Despina Spanou, direttrice di gabinetto del vicepresidente della Commissione Europea Margaritis Schinas. “Alla vigilia dello European Year of Skills 2023, lo European Cybersecurity Skills sarà uno strumento tangibile per poter identificare i profili lavorativi più necessari sul campo”. Il framework serve non solo a evidenziare le necessità attuali del mercato, ma anche per definire un lessico comune sui ruoli professionali e sulle competenze.



A chi è rivolto l’Ecsf e quali vantaggi offre? Per saperne di più vi rimandiamo all’approfondimento di Elena Vaciago sul blog di cybersicurezza di The Innovation Group. Buona lettura!