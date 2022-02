Protezione dati, offerta congiunta per Kyndryl e Pure Storage Le due aziende proporranno insieme soluzioni di tipo “as a Service” per l’archiviazione e la gestione dei dati. Kyndryl diventa un “delivery partner” di Pure Storage. Pubblicato il 09 febbraio 2022 da Redazione

Kyndryl , la società di servizi IT infrastrutturali nata come spin-off di Ibm, ha stretto alleanza con Pure Storage. Più precisamente, un’alleanza valida a livello globale e che stabilisce una stretta collaborazione per l’offerta congiunta di soluzioni “as a Service” per la protezione dei dati mission-critical, fruibili tramite cloud e con modelli di acquisto a consumo. In base all’accordo siglato, Kyndryl diventa un “delivery partner” di Pure Storage, ovvero veicolerà soluzioni per l’archiviazione e la gestione dei dati imperniate sulla tecnologia del vendor e arricchite da servizi a corredo.

Questa nuova offerta congiunta sarà rivolta alle aziende che affrontano la necessità di modernizzare le infrastrutture e di gestire la complessità, tra ambienti ibridi e multi-cloud, container, automazione. Si punta a fornire “elementi di cyber resilienza in modo nativo a livello dello storage”, per proteggere i dati all’interno delle applicazioni e garantire portabilità dal cloud all’on-premise e viceversa.

"Abbiamo instaurato con Kyndryl una vera e propria collaborazione che risponderà alle sfide di business dei nostri clienti, favorendo la trasformazione e la modernizzazione che già stanno attuando", ha dichiarato Wendy Stusrud, vice president global partner sales di Pure Storage. "La nostra partnership strategica offrirà soluzioni leader di mercato che permetteranno ai clienti di sfruttare al massimo i propri data asset in totale tranquillità".



“La nostra alleanza con Pure Storage”, ha detto invece Stephen Leonard, global alliances & partnerships leader di Kyndryl, “può aiutare i clienti a identificare e trarre vantaggio da nuovi modi di gestire, mettere in sicurezza e analizzare i loro dati aziendali critici in multi-cloud. Non vediamo l’ora di lavorare con Pure per portare le loro avanzate capacità a clienti che potranno usarle per modernizzare e trasformare le proprie attività”.