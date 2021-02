Protezione fisica e cyber: Axitea mette in sicurezza gli impianti produttivi di Itelyum Il security provider si avvale di un SOC per la messa in sicurezza degli impianti, sia dal punto di vista fisico sia cyber, dell’azienda focalizzata sull’economia circolare. Un boost alla digitalizzazione del cliente che ha portato ad attivare rapidamente, al bisogno, anche soluzioni di smart working Pubblicato il 22 febbraio 2021 da Redazione

Dalla sicurezza fisica degli impianti a quella cyber, Itelyum si affida ad Axitea per la propria protezione, in un processo che si estende, più in generale, alla digital innovation.

Itelyum è un’azienda italiana attiva in una sessantina di Paesi, specializzata nell’economia circolare e nella rigenerazione e purificazione dei rifiuti industriali, che opera attraverso 22 siti, fornendo i propri servizi a oltre 30mila clienti.

Sicurezza degli impianti: vitale per l’azienda e per l’ambiente

Un’attività per la quale la sicurezza degli impianti produttivi diventa particolarmente importante, ancor più se nella loro gestione entrano a far parte processi digitali, dovendo pertanto coniugare la necessità di protezione fisica con quella fisica e logica. Si tratta, infatti, di impianti la cui manomissione, sabotaggio o incidenti, possono causare danni non solo all’azienda stessa e alle persone, interne ed esterne al suo perimetro, ma anche a tutto l’ambiente circostante.

Protezione fisica e informatica: la sicurezza degli impianti si completa

Proprio per fare fronte a questi, crescenti, pericoli, Itelyum ha deciso di estendere la collaborazione con il security provider italiano Axitea (leggi qui l'intervista sull'approccio strategico alla sicurezza IT di Axitea) , che prevedeva servizi per la sicurezza fisica dei propri impianti, con sistemi di videosorveglianza e antintrusione, chiedendo una copertura totale e integrata di tutti gli aspetti di protezione, fisici, logici e informatici.

A tal fine Axitea ha implementato una copertura della protezione informatica del cliente, integrando sistemi contro gli attacchi da malware e servizi di penetration test e di vulnerability assessment, garantendo una protezione H24 per tutti i giorni dell’anno, appoggiandosi al monitoraggio del proprio SOC (Security Operation Center) e offrendo, inoltre tutta la consulenza necessaria per una gestione sicura dei dati, in compliance con le nuove normative europee (GDPR).

Dalla sicurezza degli impianti alla digital transformation

L’integrazione di servizi fisici a quelli digitali consentiti dalla collaborazione con Axitea ha, inoltre, consentito a Itelyum di accelerare il proprio percorso di digital tranformation, potendo, molto rapidamente, attivare modelli di smart working per una gestione remota dei propri asset e attività, rivelatisi particolarmente utili proprio nel periodo di emergenza dettato dalla pandemia, consentendo continuità di business anche nei momenti del lockdown più stretto.