Protezione nella rete e nell’edge, Hpe acquisisce Axis Security L’acquisizione permetterà a Hewlett Packard Enterprise di rafforzare l’offerta di sicurezza di rete e Sase di Aruba. Pubblicato il 06 marzo 2023 da Redazione

Hpe si prepara a potenziare l’offerta di sicurezza di rete e Sase (Secure Access Services Edge) di Aruba, suo marchio specializzato proprio in questi ambiti. Lo fa con l’acquisizione della società texana Axis Security, di cui è stato al momento firmato l’accordo definitivo, e che si concluderà presumibilmente entro la fine del secondo trimestre dell'anno fiscale 2023 di Hpe. Il valore dell’operazione non è stato comunicato.



Sappiamo invece che entro un periodo massimo di tre mesi dall’acquisizione i clienti di Hpe Aruba avranno accesso a nuove tecnologie per la protezione di accessi, applicazioni e dispositivi, pensate anche per i contesti di lavoro ibrido.



Axis Security (da non confondere con la svedese Axis Communications, specializzata in sistemi di videosorveglianza) si occupa di proteggere l’accesso alle reti e alle applicazioni in ambienti IT distribuiti, dal cloud all’edge. La sua piattaforma di Security Services Edge (Sse), Atmos, include funzionalità di controllo Zero Trust per l’accesso alla rete, di Web gateway, di Casb (Cloud Access Security Broker) e di monitoraggio del buon funzionamento dei dispositivi degli utenti.

In seguito all’acquisizione, questa tecnologia sarà integrata con l’esistente offerta di Software-defined Wide Area Network (SD-WAN) e di firewall di rete di Aruba, componendo una “soluzione Sase completa edge-to-cloud”, ha spiegato Hpe. In sostanza, con le tecnologie di un unico fornitore le aziende potranno realizzare controlli di sicurezza Zero Trust su persone e dispositivi, indipendentemente dal luogo in cui essi si connettono, da una sede centrali, da una filiale, a casa o in viaggio. In sostanza, controlli di sicurezza Wan e cloud verranno realizzati direttamente nel punto di accesso all’applicazione, sull’edge di rete, senza dover instradare i dati attraverso il data center.

L'interfaccia di Atmos (dal sito di Axis Security)



"In un mondo post-pandemico dove il lavoro ibrido è diventato la nuova normalità, è necessario un approccio differente alla sicurezza edge di rete per proteggere le applicazioni SaaS critiche", ha sottolineato Phil Mottram, executive vice president e general manager di Hpe Aruba Networking. "L’integrazione delle soluzioni di Aruba e Axis Security trasformerà la connettività edge-to-cloud in una soluzione SASE completa che offrirà alle aziende i massimi livelli di sicurezza sia per i dispositivi IoT che per l'accesso di tutti gli utenti in sedi geograficamente distribuite. Oggi, inoltre, diamo ulteriore impulso alla nostra vision che si prefigge di aiutare i nostri clienti a soddisfare loro esigenze di connettività sicura con soluzioni SASE e 5G private, grazie anche all'accordo annunciato recentemente dell'acquisizione del provider di tecnologia cellulare privata Athonet".



“Abbiamo sviluppato Axis Security per creare un mondo in cui la connettività a ogni risorsa aziendale, da qualsiasi luogo, possa essere sempre semplice, sicura e affidabile", ha dichiarato il Ceo dell’azienda, Dor Knafo. "La nostra piattaforma Security Services Edge è un complemento naturale alle offerte SD-WAN, firewall di rete e segmentazione dinamica di Aruba. Insieme realizzeremo una piattaforma Sse unificata, progettata per estendere la connettività all'edge attraverso una combinazione di servizi di accesso moderni, che lavorino tutti insieme in armonia".