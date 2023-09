Pure Storage apre nuove frontiere per l’uso dell'all-flash Appuntamento a Roma il 19 ottobre con l’evento Pure//Accelerate: un’occasione per scoprire i vantaggi dell’all-flash e incontrare colleghi ed esperti del settore. Pubblicato il 25 settembre 2023 da Redazione

Lo storage all-flash è un’autostrada per la trasformazione digitale. Pure Storage ne è convinta: questa tecnologia non è più un’opzione ristretta a pochi ambiti e non è più un lusso. Sta diventando e sempre più diventerà una necessità, e fortunatamente le barriere all’ingresso esistenti fino a qualche anno fa oggi sono ormai cadute. L’all-flash risponde alle due grandi esigenze del nostro tempo nell’ambito della digitalizzazione, comuni alle aziende di ogni settore: la capacità di archiviazione dev’essere generosa, perché i dati aumentano continuamente e sempre più aumenteranno in futuro, ma serve anche velocità per applicazioni che richiedono bassa latenza.

La velocità e le prestazioni non sono, però, l’unico vantaggio. Le dimensioni ridotte dei sistemi all-flash si traducono in una maggiore densità di storage (maggiore capacità a parità di spazi occupati) e inoltre ci sono benefici di costi operativi e sostenibilità per via dei consumi energetici ridotti rispetto a quelli degli hard disk.



Novità di Pure Storage per diverse esigenze

L’all-flash è innanzitutto un vantaggio per le applicazioni che tassativamente richiedono velocità, reattività, affidabilità. E in quest’ambito Pure Storage sta allargando la propria offerta con alcune novità, già anticipate prima dell’estate all’evento Pure//Accelerate di Las Vegas e ora disponibili anche sul mercato italiano. Nella gamme FlashArray //C e //X debuttano i modelli R4, caratterizzati da 75 terabyte di capacità e DDR5 DRAM. Garantiscono un notevole incremento della velocità di memoria (fino all’80% con Ddrs) e della compressione inline (30%), migliorando così sia le prestazioni sia la capacità storage utilizzabile.

Ma la tecnologia completamente flash di Pure, grazie all’abbassamento dei costi, oggi può essere destinata anche allo storage secondario, per custodire dati non strutturati come archivi di immagini, video, log, o semplicemente il backup. Qui sta la vera potenzialità, ancora non sfruttata, di questa tecnologia. Grazie al flash oggi le aziende possono dire addio agli hard disk anche per l’archiviazione secondaria e ottenere maggiori prestazioni, efficienza energetica e costi operativi inferiori. Senza per questo dover affrontare investimenti non sostenibili.



Le soluzioni di riferimento in questo caso sono i prodotti della famiglia Pure//E, FlashBlade//E, un nuovo repository scale-out che parte da 4 PB di capacità e può crescere in base alle esigenze, e FlashArray//E, che supporta lo storage unificato di blocchi e file offrendo una capacità continuativa a partire da 1PB. I vantaggi offerti spaziano dall’efficienza energetica (con consumi cinque volte inferiori a quelli dei sistemi a disco) alla semplicità d’uso, dall’affidabilità (grazie a una drastica riduzione delle interruzioni operative e delle necessità di aggiornamento) alla scalabilità. Le aziende possono effettuare un acquisto tradizionale CapEx delle soluzioni della famiglia Pure//E,, oppure scegliere il corrispettivo servizio in abbonamento nell’ambito dell'offerta di Storage as-a-Service Pure Evergreen//One.

"Le soluzioni HDD tradizionali, caratterizzate da costi elevati, da un'enorme necessità di spazio nei data center, nonché da un'estenuante necessità di raffreddamento e di alimentazione, non sono la giusta soluzione per le organizzazioni moderne, dato che i volumi di dati strutturati e non strutturati continuano ad aumentare. Non vediamo l'ora di condividere a Roma con i nostri clienti e partner locali la nostra visione che prevede la sostituzione dello storage su disco rotante, dannoso per l'ambiente, a favore di un data center all-flash", ha dichiarato Paolo Fontana, Country Manager di Pure Storage Italia. "Siamo entusiasti che la famiglia di soluzioni Pure//E offra un'esperienza di storage più conveniente, efficiente e facile da gestire per le principali aziende italiane".



I vantaggi di FlashArray//E ’rispetto alla tecnologia su disco sono straordinari: un'affidabilità fino a venti volte superiore, consumi e ingombro pari a un quinto e un Tco del 40% inferiore (calcolato su un periodo di sei anni di utilizzo). Il tutto, senza spendere di più per l’acquisto del prodotto, e inoltre con la possibilità di fruizione in formula “as a service”. Al pari delle altre novità di Pure Storage, FlashArray//E è altamente scalabile, offrendo da 1 PB a 4 PB di capacità a seconda delle configurazioni.

Un invito a scoprire le opportunità dell’all-flash

Di fronte alla continua ed esponenziale crescita dei dati, in particolare di quelli non strutturati, le aziende hanno bisogno di uno storage flessibile e sostenibile, sia economicamente sia dal punto di vista dei consumi. Uno storage, come si suol dire, “a prova di futuro”. E le proposte di Pure Storage sono la miglior risposta alla sfida del boom dei dati e un alleato per la trasformazione digitale.

Come incrementare l’efficienza dei processi aziendali grazie a uno storage all’avanguardia? Come guidare la trasformazione digitale dell’azienda? La migliore occasione per scoprirlo è l’evento Pure//Accelerate 2023, in programma il prossimo 19 ottobre a Roma, nel cuore della Capitale.

Fra sessioni tecniche e tavole rotonde, sarà possibile scoprire le ultime tendenze dello storage, ma anche ascoltare le testimonianze di chi ha ottenuto vantaggi con l’all-flash e connettersi con leader del settore, colleghi, partner ed esperti di Pure Storage. Scopri come partecipare!