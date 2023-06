Pure Storage porta il full flash dove prima non c’era Gli ultimi modelli FlashArray //C R4 e //X R4 hanno l’ambizione di andare a invadere il campo fin qui occupati dai classici dischi rotativi. I quali, secondo il vendor, hanno ormai raggiunto il loro limite tecnologico. Pubblicato il 19 giugno 2023 da Roberto Bonino

I classici hard disk, nati addirittura negli anni 50 del Novecento su spinta di Ibm, potrebbero avere gli anni (non proprio ancora i giorni) contati. Pure Storage, intimamente, lo pensa da quando è arrivata sul mercato con la propria strategia full flash. Ma ora lo afferma senza più alcuna esitazione, com’è emerso nel corso dell’ultima edizione del proprio evento Accelerate: “I dischi rotativi hanno raggiunto il proprio limite tecnologico e non possono più evolvere”, conferma il team leader e channel technical sales per il Nord & Sud Europa Umberto Galtarossa. “I piatti non possono crescere ancora, altrimenti le performance degraderebbero troppo. Certo, oggi ancora molti workload si trovano su questa tipologia di storage, pensiamo ai grandi repository di dati, ma il loro scopo è più legato alla durabilità che alle performance”.

Le ultime novità del vendor mirano proprio a rimpiazzare con la tecnologia flash anche ciò che fin qui è rimasto appannaggio degli hard disk. Le gamme FlashArray //C e //X sono state infatti arricchite con i modelli R4, che integrano un modulo con capacità da 75 Tb, controller Intel Xeon Sapphire Rapids, un miglioramento teorico della velocità di memoria (fino all’80% con Ddrs) e della compressione inline del 30% grazie all’acceleratore DirectCompress: “Già oggi ospitiamo il modulo più capiente del mercato, ma saliremo fino a 300 Tb nei prossimi anni, sfruttando la tecnologia Nvme, che garantisce densità altissime senza degrado delle prestazioni”, specifica Galtarossa.

Disponibile in quattro modelli (con capacità variabili da 314 fino a 3,3 Pb), la serie //X R4 si rivolge soprattutto alle esigenze dei workload legati ad applicazioni critiche, grandi database Oltp o in ambienti virtualizzati, consolidamento di carichi e analisi in tempo reale. La serie //C, che ospita la più economica tecnologia Nand Qlc, punta soprattutto agli ambienti di test e sviluppo, Vdi, database operativi e consolidamento di dati. Qui i modelli disponibili sono tre, con capacità da 1,6 a 8,9 Pb.

Un’altra stoccata agli hard disk tradizionali arriva con il lancio del nuovo entry level della gamma FlashArray //E, che estende la politica, già utilizzata sui Nas FlashBlade //E, di un costo dello storage flash a 20 centesimi per Gb: “Si tratta di un valore in linea con quello degli Hdd, che però occupano più spazio e consumano molta più energia”, si affretta a rimarcare Galtarossa. Anche se il posizionamento economico appare attraente per diverse categorie di aziende, la capacità minima proposta è di 1 Pb e questo automaticamente posiziona anche questi nuovi modelli sulla fascia alta del mercato.