Qad, l’esperto di Erp, cerca agenti, rivenditori e partner La software house californiana, specializzata in soluzioni Erp e di gestione della supply chain, punta a espandere l’ecosistema di canale sul territorio italiano. Pubblicato il 25 gennaio 2022

Allargare la rete di partner, agenti e rivenditori è l’obiettivo con cui si apre l’anno di Qad, software house californiana specializzata in soluzioni Erp e di gestione della supply chain per il manifatturiero, l’automobilistico, l’agroalimentare, l’industria tecnologica e altri settori. Il portafoglio delle Qad Adaptive Applications include moduli Software-as-a-Service per la produzione digitale “4.0”, la gestione delle forniture, della logistica e della domanda, la gestione d'impresa e il servizio clienti.

Presente sul mercato internazionale da più di quarant'anni, la società californiana conta poco meno di duemila dipendenti e nel 2020 ha sviluppato 320 milioni di dollari di fatturato. Ora Qad punta a espandersi nel territorio italiano attraverso il canale, ampliando e rafforzando il proprio ecosistema, e per questo motivo è alla ricerca di agenti, rivenditori e partner commerciali.



“Siamo alla ricerca di partner commerciali e tecnologici con esperienza nella vendita di soluzioni Erp per il settore manifatturiero”, ha dichiarato Roberto Gandini, senior director Sales Executive di Qad Italia. “Il nostro obiettivo è ricercare partner che possano aiutarci ad ampliare la nostra quota di mercato in Italia e che abbiano una vasta esperienza nel settore combinata alla passione per la nostra soluzione. Da oltre quarant’anni lavoriamo a stretto contatto con i nostri partner per aiutarli a crescere ed avere successo nei loro business”.

L’ecosistema di canale dell’azienda, chiamato Qad Global Partner Network, conta attualmente più di cento società affiliate, suddivise in quattro categorie: Channel Partner, che rivendono le soluzioni Qad con supporto locale per le attività di vendita e marketing; Consulting and System Integration Partner, che offrono servizi di consulenza e project management per progetti di implementazioni Erp con i prodotti Qad; Solution Partner, che forniscono soluzioni complementari per ampliare e integrare l’offerta Qad; e infine Technology partner. Questi ultimi sono fornitori di piattaforme hardware e software che possono contare sulla collaborazione con i team di ricerca & sviluppo di Qad per integrare, validare e certificare soluzioni tecnologiche costituite dai loro prodotti e dall’offerta di Qad.