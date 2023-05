Qlik intende acquisire Talend per preparare l’ingresso in Borsa Con il beneplacito del fondo Thoma Bravo, che le controlla entrambe, si concretizzerà verosimilmente entro giugno un’operazione che metterà insieme capacità analitiche e di data integration. Pubblicato il 17 maggio 2023 da Redazione

Che ci possa essere un'altra fase di concentrazione nel mondo della business intelligence, dopo l’ondata dei tardi anni Duemila? Per il momento, è certo che Qlik ha annunciato l’intenzione di acquisire Talend per una cifra non comunicata.

Entrambe le aziende appartengono al fondo d’investimento Thoma Bravo, che aveva speso 3 miliardi di dollari per assicurarsi Qlik nel 2016 e ne investiti altri 2,4 nel 2021 per fare altrettanto con Talend. Il management si è defilato, indicando di non essere il motore di quest’operazione, pur avendo indicato di sostenerla.

Se arrivassero per tempo tutte le autorizzazioni, l’integrazione potrebbe completarsi già entro giugno e Mike Capone, attuale Ceo di Qlik, dovrebbe restare in cima alla nuova entità che si andrebbe a formare. Il top manager si è espresso, indicando come “la combinazione fra le due società, entrambe in crescita e profittevoli, porterebbe a una dimensione globale significativa e a un portafoglio prodotti senza precedenti”.

Entrambe le realtà lavorano sul terreno comune della valorizzazione dei dati. Talend ha una maggior vocazione alla parte di integrazione e trasformazione, mentre Qlik ha spinto di più sulle componenti di governance, analytics e qualità. Qualche area di sovrapposizione c’è e andrà risolta dopo l’acquisizione.

Pur senza esplicitarlo, dietro questo passaggio sembra celarsi la volontà per Qlik di arrivare ben carrozzata alla quotazione in Borsa. Pare che sia stata depositata una domanda in tal senso presso la Sec americana, anche se non ci sono date indicate per l’introduzione ufficiale del titolo.