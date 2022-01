Qlik segue il dato dalla fonte all’utilizzo, scavalcando i silos

I dati generati e circolanti all’interno delle aziende sono tanti, ma il rischio è che non vengano correttamente e interamente considerati ai fini del business. La parte IT dell’azienda spesso lavora in maniera scollegata con la parte business, con la prima che rivendica la produzione e possesso di una gran quantità di dati, ma con il sospetto che non vengano poi tutti utilizzati in maniera strategica dalla seconda. Quest'ultima, dal canto suo, lamenta invece una insufficienza di dati utili al business. C'è il il rischio che i dati vengano gestiti in processi separati, riducendo, di fatto, la capacità della loro analisi.

A mettere pace entra in gioco la Qlik Active Intelligence Platform, frutto dell’acquisizione da parte di Qlik di Attunity, la quale ha portato in dote moduli per la gestione del dato grezzo anche in base a interazioni da eventi esterni, facendone, di fatto, una piattaforma end-to-end in grado di trattare il dato elementare fino alla sua analisi.

Un percorso unico del dato che esula, così, dalla sua trattazione nei comparti dell’IT e del business, e che grazie anche a moduli di machine learning e di artificial intelligence, attiva un "real time" che ne facilita l’analisi da parte dagli utenti.