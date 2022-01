Qlik segue il dato dalla fonte (qualsiasi) all’utilizzo. Scavalcando i silos Il vendor coinvolge system integrator e service provider nella proposizione della propria Active Intelligence Platform che promette ricerca, analisi dei dati. Fino all’automazione Pubblicato il 17 gennaio 2022 da Loris Frezzato

I dati generati e che circolano all’interno delle aziende sono tanti, ma il rischio è che non vengano correttamente e interamente considerati ai fini del business. La parte IT dell’azienda spesso lavora in maniera scollegata con la parte business, con la prima che rivendica la produzione e possesso di una gran quantità di dati, ma con il sospetto che non vengano poi tutti utilizzati in maniera strategica dalla seconda. Quest'ultima, dal canto suo, lamenta invece una insufficienza di dati utili al business.

Con il rischio che i dati vengano gestiti in processi separati, riducendo, di fatto, la capacità della loro analisi.

Qlik Active Intelligence Platform, frutto dell’acquisizione da parte di A mettere pace entra in gioco la, frutto dell’acquisizione da parte di Qlik di Attunity, la quale ha portato in dote moduli per la gestione del dato grezzo anche in base a interazioni da eventi esterni, facendone, di fatto, una end to end platform in grado di trattare il dato elementare fino alla sua analisi.

Un percorso unico del dato che esula, così, dalla sua trattazione nei “comparti” dell’IT e del business, e che grazie anche a moduli di machine learning e di artificial intelligence, attiva un real time che ne facilita l’analisi da parte dagli utenti.

Stefano Nestani, country manager per l’Italia di Qlik

Un’attività, quella di Qlik, che ben si sposa con le attuali esigenze del mercato e la sua crescente propensione ad “ascoltare” quel che i dati possono comunicare al business delle aziende, e che ha portato all’azienda a risultati di tutto rispetto. “La filiale italiana ha chiuso il quarto anno di fila in crescita a doppia cifra, con risultati positivi in modo omogeneo sui vari target di utenza – dichiara Stefano Nestani, country manager per l’Italia di Qlik -. Sia per quanto riguarda i clienti Enterprise, con i quali abbiamo siglato accordi importati e pluriennali, che coinvolgono progettualità internazionali, sia per quanto concerne il target delle aziende midmarket e SMB, dove stiamo crescendo e dove attualmente contiamo oltre un migliaio di clienti attivi in Italia”.

E la nuova piattaforma promette di far raggiungere al vendor nuovi obiettivi, posizionandolo sulle grandi organizzazioni che necessitano supporto nella loro data strategy.

“Il mercato ormai sta andando verso il SaaS, ma ancora molte aziende chiedono di tenere i dati on-premise – spiega Giorgio Dossena, presales manager di Qlik per l’Italia -. La nostra piattaforma permette di portare gli analytics sui dati e avere un’unica infrastruttura di analisi ovunque il dato risieda. L’obiettivo per Qlik è quindi di uniformare trasversalmente ai vari silos il processo di analisi dei dati, indipendentemente che siano on line o on prem, attraverso un flusso analitico che parte dall’acquisizione stessa del dato. Dati ricercabili all’interno della grande massa dati, in tempo reale e in maniera semplice, pronti da essere analizzati per consentire agli utenti di utilizzarli per prendere decisioni strategiche per il futuro, ma in grado anche di fornire delle azioni dirette, come avvisare o allertare rispetto situazioni prima che queste possano diventare critiche”.

Giorgio Dossena, presales manager di Qlik per l’Italia

Ma la Active Intelligence Platform intende andare anche oltre alle azione di alert. Verso un’automazione in grado di innescare piattaforme al di fuori del mondo analitico e di dare risposte scatenando, per esempio, campagne marketing prestabilite a fronte di determinati eventi. Concretizzando di fatto la fusione tra i due mondi IT e Business per arrivare direttamente all’utente con delle azioni dirette.

Si tratta di una piattaforma con API pubbliche e aperta alle personalizzazioni che coinvolge un canale di partner con competenze di sviluppo.

Alcune decine i partner in Italia che, con un ruolo di solution provider votati alle personalizzazioni, si rivolgono alla media impresa, mentre le aziende di livello enterprise vengono gestite mediante system integrator, sia nazionali, sia global.