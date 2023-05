Qualcomm accelera sui veicoli connessi con l’acquisto di Autotalks La società di semiconduttori acquisirà Autotalks, azienda israeliana specializzata in comunicazioni vehicle-to-everything per le vetture connesse. Pubblicato il 08 maggio 2023 da Redazione

Qualcomm punta sul settore dei trasporti su strada con una nuova acquisizione. L’azienda di semiconduttori ha sottoscritto un accordo definitivo per l'acquisizione di Autotalks, società israeliana che opera nell’ambito delle comunicazioni vehicle-to-everything (V2X) per mezzi di trasporto connessi. Fondata nel 2008, non produce direttamente ma sviluppa semiconduttori che permettono ai veicoli di comunicare con il cloud e con altri sistemi a bordo.



L’offerta di Autotalks spazia dai modem 5G ai dispositivi per il rilevamento degli incidenti, mentre le destinazioni d’uso vanno dalle automobili a uso privato alle flotte aziendali, dalle moto da pista al bike sharing. Una soluzione peculiare è ZooZ, un dispositivo sensore che si aggancia al manubrio di una biciletta se altri ciclisti o veicoli (equipaggiati di tecnologia V2X) si avvicinano in maniera pericolosa.



In seguito all’acquisizione, ancora soggetta alle usuali condizioni di chiusura, le soluzioni di

Autotalks saranno incorporate da Qualcomm nel proprio portafoglio di prodotti destinato alle automobili connesse, cioè all’offerta Snapdragon Digital Chassis (tra i cui clienti del settore automobilistico spiccano General Motors, Volkswagen e Renault). L’azienda ha detto di voler “contribuire ad accelerare lo sviluppo e l'adozione” di soluzioni V2X, utili per migliorare la gestione del traffico e la sicurezza su strada.



“Abbiamo investito nella ricerca, nello sviluppo e nell'implementazione del V2X dal 2017”, ha dichiarato Nakul Duggal, senior vice president & GM, automotive, Qualcomm Technologies, “e crediamo che, con la maturazione del mercato automobilistico, sarà necessaria un'architettura di sicurezza V2X autonoma per migliorare la sicurezza degli utenti della strada e i sistemi di trasporto intelligenti. Condividiamo l'esperienza decennale e l'impegno di Autotalks nel realizzare tecnologie e prodotti V2X con l'obiettivo di risolvere le sfide della sicurezza degli utenti della strada nel mondo reale. Non vediamo l'ora di lavorare insieme per fornire soluzioni V2X globali che contribuiranno ad accelerare il time-to-market e a consentire l'adozione di massa sul mercato di questa importantissima tecnologia di sicurezza”. Il valore finanziario dell’accordo non è stato comunicato.



“La nostra missione è rivoluzionare la sicurezza dell'industria automobilistica e dei trasporti attraverso le nostre soluzioni V2X", ha commentato il Ceo di Autotalks, Hagai Zyss. “Siamo certi che, unendo le nostre conoscenze e competenze, non solo riusciremo a fornire prodotti V2X efficaci che miglioreranno l'efficienza dei trasporti e la sicurezza degli utenti della strada, ma accelereremo anche l'adozione diffusa del V2X. Non vediamo l'ora di servire l'industria automobilistica insieme a Qualcomm e di portare le migliori tecnologie sul mercato".