Qualcomm trasformerà gli Snapdragon con l’acquisizione di Nuvia Con un investimento da 1,4 miliardi di dollari, Qualcomm potrà potenziare la sua intera offerta di processori, Gpu e altri componenti per smartphone, computer e automobili. Pubblicato il 14 gennaio 2021 da Redazione

Qualcomm è pronta ad allargarsi con l’acquisizione di Nuvia, startup del mercato dei semiconduttori creata da ex ingegneri di Apple, Google e Amd. Il Ceo, Gerard Williams, proviene dalla società di Cupertino (dove è stato chief architect per oltre un decennio), il senior vice president of product engineering Manu Gulati si è occupato di sviluppo hardware per Google, mentre John Bruno (stesso ruolo di Gulati) proviene anch’egli da Google ma ha anche un trascorso in Amd. Fra il quartier generale di Santa Clara e gli uffici di Austin e Toronto, la giovane azienda ha raccolto circa 293 milioni di dollari di finanziamenti per potersi dedicare allo sviluppo di processori per server fortemente focalizzati sulla performance ma anche sull’efficienza energetica.

Finora Nuvia ha lavorato allo sviluppo di prodotto, producendo comparazioni fra le Cpu della concorrenza e la propria piattaforma, battezzata Phoenix. Mesi fa l’azienda sosteneva che, una volta disponibile sul mercato, Phoenix avrebbe dimostrato la propria superiorità sia in termini di prestazioni sia di contenimento dei consumi energetici.

Queste promesse (e, immaginiamo, la dimostrazione tecnica della loro attendibilità) hanno attratto l’attenzione di Qualcomm: l’accordo di acquisizione appena annunciato vale 1,4 miliardi di dollari. Una volta completata (in attesa del semaforo verde delle valutazioni antitrust), l’operazione aiuterà Qualcomm a “soddisfare la domanda del calcolo 5G di prossima generazione”, stando alle dichiarazioni. L'intenzione è quella di integrare la tecnologia Cpu di Nuvia in tutta la gamma d’offerta, dalle Gpu ai motori di intelligenza artificiali, dai Dsp (digital signal processor) agli acceleratori grafici, per “estendere ulteriormente la leadership delle piattaforme Snapdragon”.

“Le Cpu di Nuvia”, si legge nella nota che annuncia l’acquisizione, “saranno integrate in tutto l’ampio portfolio di prodotti di Qualcomm Technologies, per alimentare smartphone di fascia alta, laptop di prossima generazione digital cockpit (i cruscotti digitali delle automobili, ndr), così come i sistemi di guida assistita evoluti, la realtà aumentata e le soluzioni di infrastruttura di rete”.