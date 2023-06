Radicalbit combina Ai e streaming per le analisi in tempo reale L’azienda di origine milanese ha sviluppato la piattaforma Helicon, per fare in modo che data scientist e ingegneri possano lavorare id concerto a supporto dei processi decisionali. Pubblicato il 22 giugno 2023 da Roberto Bonino

C’è chi ha scoperto l’intelligenza artificiale solo da quando si parla di ChatGpt e chi ci lavora fin dalle proprie origini. È questo il caso di Radicalbit, azienda fondata nel 2016 (come spinoff di Bitrock) e capace in pochi anni di acquisire una certa reputazione in un settore piuttosto definito come quello dei data stream analytics.

DI cosa stiamo parlando, innanzitutto? La categoria racchiude le tecnologie che abilitano un’elaborazione e capacità di analisi in modo continuo su grandi quantità di dati. Le fonti di acquisizione possono includere sensori, feed da social media, sistemi di telemetria, quotazioni azionarie e altro. Le aziende utilizzano questi strumenti per scoprire e interpretare modelli, creare visualizzazioni, comunicare insight o alert e attivare processi in tempo reale o quasi.

Radicalbit si è specializzata nella realizzazione di tecnologie che automatizzano la raccolta, la gestione e l’analisi dei dati, utilizzando algoritmi di intelligenza artificiale soprattutto nei flussi in ingresso. Tutto questo viene concretizzato dalla piattaforma Helicon, che combina il cosiddetto event stream processing che abbiamo descritto prima con l’intelligenza artificiale e il machine learning per migliorare il supporto decisionale: “Il nostro scopo è avvicinare i ruoli dei data scientist e degli engineer, ovvero di chi si occupa di creare modelli sulla base dei dati già raccolti e chi lavora nella produzione e ha esigenze più legate al real time”, spiega Michele Ridi, chief revenue officer di Radicalbit.

Raccontata così, può sembrare roba da superesperti, ma l’intento dell’azienda italiana è fare in modo che la fruibilità sia assicurata anche a chi non ha competenze tecniche oppure organici troppo estesi in ambito tecnologico: “Sfruttando un approccio di sviluppo low code-no code, abbiamo potuto sviluppare applicazioni di stream processing in modo visuale, utilizzabili anche da persone non troppo esperte”, sottolinea Ridi. “A questo si aggiungono funzioni di MlOPs per fare in modo che i data scientist possamo lavorare direttamente sulle pipeline di processamento dei dati, senza dover necessariamente chiedere aiuto agli ingegneri”.

Michele Ridi, chief revenue officer di Radicalbit

Radicalbit ha oggi un organico di una ventina di persone, con competenze soprattutto tecniche. Sono attivi rapporti con le università per sviluppare progetti di ricerca congiunti e anche acquisire risorse da aggiungere progressivamente all’organico.

I campi di applicazione dell’event stream processing spaziano dal rilevamento di frodi in ambito finanziario all’ottimizzazione dei percorsi e delle consegne in ambito logistico, fino alla costruzione di esperienze personalizzate per fasce di clientela in vari ambiti. Per raggiungere questo composito addressable market, l’azienda di origine milanese fa leva sul rapporto con partner soprattutto a livello di system integration: “Le nostre evoluzioni funzionali, tuttavia, stanno andando nella direzione di una presenza più diretta sui clienti e nello sviluppo di relazioni come quella con Computer Sight Company, che ha portato alla creazione di un laboratorio congiunto, in Veneto, per la costruzione di business case utili a identificare i benefici derivanti dall’applicazione dell’Ai al settore del manufacturing”, aggiunge Ridi.

Nei piani di Radicalbit, c’è anche l’ampliamento della presenza in campo internazionale, seguendo un percorso partito da poco con la Germania, per poi estendersi idealmente alla Spagna e al Regno Unito.