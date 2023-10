Relatech, progetti digitali con l’approccio di una “local big 4” Dal 2001 a oggi, l’azienda di Sesto San Giovanni ha seguito un disegno di crescita fatto di capacità progettuale, acquisizioni e ampliamento progressivo della proposizione. Stato dell’arte e ambizioni raccontate dal presidente e Ceo Pasquale Lambardi. Pubblicato il 05 ottobre 2023 da Roberto Bonino

Nel variegato mondo dei system integrator italiani, non è semplice distinguersi. L’eccellenza è rappresentata dalle realtà che hanno saputo raggiungere una massa critica importante e hanno seguito l’evoluzione delle tecnologie, integrando le competenze che servono per portarle all’interno delle aziende. Relatech ha fatto parecchia strada dal suo anno di fondazione, il 2001, quando ancora si vivevano gli effetti della bolla Internet: “Siamo partiti classicamente con lo sviluppo di applicazioni, ma abbiamo sempre avuto una finestra aperta sulle tecnologie di frontiera. Ma non è questa la vera differenza, bensì la capacità di adattamento ai modelli di business”, sentenzia il presidente e Ceo della società, Pasquale Lambardi.

Parliamo di una realtà che nel primo semestre del 2023 ha realizzato ricavi pari a 48 milioni di euro, con una crescita dell’89% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Il tutto con un organico di circa 800 persone e sedi in nove città italiane, oltre che in tre paesi europei, a New York e Hong Kong.

Una parte non trascurabile di questa crescita si deve a un intenso processo di acquisizioni. Per limitarci alle ultime, in estate è stato completato il processo di assorbimento di Sigla (con il residuo 40% del capitale ancora non posseduto), società specializzata nella progettazione e sviluppo di soluzioni e servizi in ambito Ict soprattutto per grandi aziende, mentre risale alla fine del 2022 il rilevamento dell’80% del capitale di Exeo, holding del gruppo Bto, che ha consentito di aggiungere la componente di change management e advisory alla già consolidata offerta di tecnologie e servizi per la digital transformation: “Quest’ultima evoluzione esplicita la nostra mentalità da Big 4, pur non avendone certo le dimensioni e la complessità organizzativa”, precisa Lambardi. “Abbiamo un approccio da company specializzata nel digitale, ma ormai possiamo contare su diversi ambiti di competenza, dalla customer experience che ci contraddistingue storicamente, agli spinoff dedicati alla cybersecurity, all’IoT e all’intelligenza artificiale”.

Pasquale Lambardi, presidente e Ceo di Relatech

Da qualche tempo, Relatech fa leva sul concetto di “digital renaissance” per definire il proprio posizionamento: “Abbiamo una storia costruita sulle tecnologie, ma sappiamo che il business si fa sui progetti e, quindi, vogliamo valorizzare soprattutto il capitale umano”, illustra Lambardi. “Per questo è mato il progetto ReCoach, un percorso di formazione strutturato per far emergere le soft skill dei nostri collaboratori e crescere così professionalmente”.

Al centro dell’offerta, resta RePlatform, infrastruttura proprietaria di digital cloud, che integra diverse componenti, anche verticali, come la soluzione di AI customer engagement ReZone per le aziende B2C o la soluzione end-to-end per la digitalizzazione degli ambienti di produzione ReFab. A questo si aggiunge un insieme di servizi che, oltre alla consulenza e alla progettazione, si estende fino ai managed services in ambito cybersecurity, tramite un Soc di proprietà.

La clientela è variegata, ma fra i settori forti ci sono senza dubbio il fashion, il manufacturing, le Telco e il mondo pharma (qui con clientela anche internazionale). Il futuro pare molto legato al potenziale che sembra oggi sprigionarsi dall’intelligenza artificiale: “Siamo ancora agli inizi, ma ci sono prospettive di concretizzazione più chiare, anche grazie agli sviluppi di player per noi di riferimento, come Ibm”, sottolinea Lambardi. “Ma guaridamo con molta attenzione anche alla cybersecurity applicata a temi come blockchain e all’IoT industriale. Non ci fermeremo con le acquisizioni, anche se ora la priorità per noi sarà il consolidamento delle realtà entrate nel gruppo”.