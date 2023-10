Resilienza e sostenibilità, gli imperativi del data center moderno Ll punto di vista di Vertiv su due sfide (presenti e future) del mondo delle infrastrutture IT: la continuità operativa e la riduzione dell’impatto ambientale. Pubblicato il 30 ottobre 2023 da Valentina Bernocco

Il mondo del data center è sempre più complesso e carico di sfide da affrontare. I motivi sono ben noti: la crescita continua dei dati e delle esigenze di elaborazione e archiviazione pesa in modo significativo sulle infrastrutture IT, richiedendo aggiornamenti, espansioni, update tecnologici. Qualche numero rende l’idea: secondo i dati di Domo, nello spazio di un minuto vengono realizzate 5,7 milioni di ricerche su Google, si pubblicano 240mila immagini su Facebook e 575mila post su Twitter, e nel mondo sei milioni di persone eseguono un acquisto online.



“L’esplosione dei dati riguarda tutti gli ambiti, dalla Pubblica Amministrazione alle aziende”, ha commentato Andrea Faeti, sales enterprise account director per l'Italia di Vertiv, ospite dell’Esprinet Tour organizzato lo scorso 5 ottobre a Padova. “I data center non sono più semplici sale macchine posizionate in un luogo circoscritto, ma sono diventati una complessa rete di strutture interconnesse, di dimensioni variabili, all’interno delle quali esistono molteplici architetture e dispositivi a livello centrale, locale ed edge”.

Oggi le infrastrutture IT, grandi o piccole che siano, affrontano le crescenti pressioni del carico di dati in ingresso: le esigenze di potenza di calcolo sono in continuo aumento, così come le capacità di archiviazione necessarie. Ma i data center affrontano notevoli sfide anche nell’ambito dell’infrastruttura critica, quello in cui opera Vertiv. “Forniamo un supporto essenziale per i data center, garantendo soluzioni e servizi per le infrastrutture digitali critiche e la continuità dei sistemi di alimentazione, assicurando la massima resilienza”, ha sottolineato Faeti. “In sostanza, facciamo in modo che funzionino senza interruzioni. Un aspetto, quello della continuità di servizio, che viene spesso dato per scontato ma che può creare innumerevoli problemi quando viene a mancare, vale a dire se un servizio online non risulta più fruibile anche solo per un tempo brevissimo”.



Andrea Faeti, sales enterprise account director per l'Italia di Vertiv

Oltre al termine “resilienza”, c’è un’altra parola cruciale per descrivere il nostro portfolio prodotti che è, strettamente legata a Vertiv: sostenibilità. “Oggi sappiamo che ogni ‘click’ non soltanto produce dati ma ha un costo energetico”, ha rimarcato Faeti. “Mentre in passato la discussione sui data center si focalizzava sull’affidabilità e la business continuity, oggi il grande tema è la sostenibilità. Molti grandi investimenti stanno andando proprio in questa direzione, che è anche presente nei requisiti indicati dal Pnrr. In Vertiv cerchiamo di ottimizzare, ad esempio, la gestione del calore generato dai server, aspetto molto importante per ridurre i consumi energetici legati al condizionamento degli ambienti”.

Dal palco dell’evento di Esprinet, il manager ha citato il progetto realizzato per Vsix, una infrastruttura creata dall’Università di Padova e denominata Neutral Access Point del Nord Est, il cui scopo principale è la promozione dell’utilizzo di Internet nel Veneto per mezzo della cooperazione tra gli Internet Service Provider locali, nazionali ed internazionali. Vertiv si è occupata di equipaggiare il nuovo data center con una soluzione integrata che include un’isola di contenimento completa di rack, rPdu (Rack Power Distribution Unit), Ups, unità di condizionamento e sistemi di monitoraggio. “Nel settore delle università e degli enti di ricerca stiamo osservando, in relazione ai progetti finanziati tramite Pnrr, una certa vivacità, con varie iniziative volte a potenziare le infrastrutture di calcolo di queste istituzioni garantendo la massima efficienza energetica dei data center”, ha sottolineato Faeti.

Vertiv si propone sul mercato con un doppio modello di vendita, diretto sui grandi clienti (come gli hyperscaler) e indiretto, mediato dai partner di canale, sulle realtà di piccole e medie dimensioni distribuite sull’intero territorio. Con i brand Avocex, Cybex, Geist e Liebert, l’offerta include prodotti e servizi per data center tradizionali (dai piccoli agli hyperscaler), per infrastrutture locali (micro data center e soluzioni integrate rack), per l’edge e per le architetture distribuite.