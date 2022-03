Reti “as a service”, Juniper invita gli Msp a cogliere l’occasione Il nuovo programma di canale dedicato ai Managed Service Provider gestiti include diversi percorsi, dalle reti SD-Wan ai servizi basati su localizzaizone. Pubblicato il 09 marzo 2022 da Redazione

Juniper Networks strizza l’occhio ai Managed Service Provider con un nuovo programma di canale loro dedicato e con la promessa di nuove opportunità di business fondate sul Networking as-a-Service (NaaS). Non è certo un mistero che il modello di fornitura e consumo “a servizio” negli ultimi anni abbia preso il largo, riferito però soprattutto alle infrastrutture di calcolo e storage e alle applicazioni. Ora sta facendo strada anche nel mondo delle reti, tant’è che Gartner prevede che entro la fine del 2024 il 15% delle aziende del mondo avrà adottato soluzioni di rete in logica NaaS.

Anche nel campo del networking gli operatori del canale Ict stanno abbandonando la semplice vendita di prodotti e soluzioni, spostandosi sulla proposta di pacchetti di offerta comprensivi di tecnologie e servizi gestiti, dal supporto tecnico alla consulenza. Dunque Juniper, in quanto azienda specializzata in infrastrutture e software di rete (i suoi distributori in Emea sono Arrow, Exclusive Networks, Nuvias e Westcon Comstor) non poteva restare indifferente davanti a questa opportunità.

Il programma destinato agli Msp si chiama Unified Managed Services Program (Umps) e nasce proprio da questa chiara dinamica che attraversa il mercato. “Sulla spinta dell’evoluzione delle richieste degli utenti, continua a crescere in maniera esponenziale e in ogni settore anche la domanda di un’esperienza di servizio sempre più differenziata da parte dei clienti”, ha dichiarato Sander Groot, head of channels Emea & Centro America Latino America di Juniper. “Umps è un elemento chiave della risposta di Juniper a queste richieste”.

Il programma prevede quattro percorsi distinti: Branch Security, Access, Location Services ed SD-Wan. Il primo mette a disposizione il portfolio Connected Security di Juniper, che garantisce visibilità sulla rete, capacità di intelligence, applicazione delle policy con firewall di nuova generazione per ambienti cloud e on-premise, e ancora analitiche e feed di verificati di informazioni sulle minacce in circolo. La soluzione Access permette agli Msp di offrire servizi di rete su larga scala, con automazione end-to-end basata sull’intelligenza artificiale. Con i Location Services, invece, è possibile fornire ai clienti servizi di navigazione e asset-finding in tempo reale, sfruttando le dettagliate analitiche Wi-Fi e virtual Bluetooth Low Energy (vBLE) basate sulla posizione. Juniper Session Smart SD-Wan, infine, ottimizza l’esperienza operativa dei partner e l’esperienza utente dei clienti enterprise. Gli ingredienti di base, in questo caso, sono l’intelligenza artificiale la Mist Cloud Architecture di Juniper, che insieme garantiscono insight e capacità di automazione nella gestione delle reti.



Tutto questo può essere associato al servizio Juniper Support Insights, che mette a disposizione dei team IT responsabili dei Noc (network operation center) insight sullo stato di salute dell’intera rete. Juniper, inoltre, sottolinea l’utilità delle proprie tecnologie Mist AI, una combinazione di intelligenza artificiale, machine learning e tecniche di data science, finalizzata a ottimizzare il funzionamento e la gestione delle reti wireless, cablate ed SD-Wan. A questi vantaggi si aggiunge, sempre a proposito di intelligenza artificiale, il software di assistenza virtuale e automazione Marvis, lanciato nel 2019. Gli Msp partner di Juniper potranno anche usufruire di assistenza nell’onboarding, a tool di creazione di servizi e al supporto di specialisti dei servizi gestiti. “Gli Msp”, ha sottolineato Groot, “hanno iniziato ad aderire al nostro programma in tutta l’area Emea e non vedo l’ora di lavorare insieme a loro e agli altri che si aggiungeranno per costruire il nostro successo nel 2022 e oltre”.