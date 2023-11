Reti e Sase, Colt incorpora le attività Emea di Lumen Technologies L’acquisizione ha un valore di 1,8 miliardi di dollari e permette a Colt di ampliare l’offerta e la portata geografica della propria rete. Pubblicato il 02 novembre 2023 da Redazione

Colt completa per l’acquisizione del ramo Emea di Lumen Technologies, società specializzata in soluzioni di networking, sicurezza, collaborazione ed edge cloud, e relativi servizi gestiti. Annunciata l’anno scorso, l’intenzione di acquisire le attività di Lumen nei mercati Europa, Medio Oriente e Africa è stata portata a termine, permettendo a Colt di diventare “una delle più grandi aziende di telecomunicazioni al mondo esclusivamente business-to-business e un player globale influente”, ha sottolineato l’azienda. L’operazione è costata 1,8 miliardi di dollari.

Fondata nel 1968 in Louisiana, Lumen è specializzata in tecnologie per il networking e la sicurezza (incluse le architetture Sase), l’edge cloud e la collaborazione, e inoltre vanta un’offerta di servizi gestiti. L’acquisizione porta in dote a Colt più di 2.700 clienti di Lumen dell’area Emea, tra i quali società blue chip, grandi aziende ed enti pubblici.



Dal punto di vista dell’offerta, Lumen contribuirà al debutto di nuovi servizi e prodotti in area Sase, hosting gestito e servizi professionali. Inoltre Colt potrà espandere la portata geografica della propria infrastruttura digitale tramite PoP (punti di presenza) situati a Dubai, Estonia, Grecia, Islanda, Israele, Kenya, Serbia, Slovenia, Sudafrica e Turchia. E sebbene l’acquisizione includa solo le attività Emea di Lumen, anche i clienti del Nord America di quest’ultima potranno accedere all’infrastruttura e ai servizi di Colt, grazie a un accordo commerciale tra le due parti.



Nell’organigramma di Colt nessuna rivoluzione al vertice: Keri Gilder viene confermata nel ruolo di Ceo. "La chiusura di questa acquisizione ci conduce a un momento cruciale nel nostro percorso di crescita e segna il profondo impegno verso i nostri clienti nell’aiutarli a svilupparsi e crescere”, ha dichiarato Gilder. “Ci consente, inoltre, di acquisire nuovi talenti straordinari, ampliare il nostro portfolio tecnologico e il nostro ecosistema di partner, espandere significativamente la nostra infrastruttura digitale entrando in nuovi mercati dell'Europa orientale, negli Emirati Arabi Uniti e in alcune parti dell'Africa". La chief executive officer ha anche rimarcato che l’acquisizione permetterà a Colt di portare avanti la propria strategia “per una società globale iperconnessa in modo responsabile, equo e sostenibile”.

(In apertura, immagine di pressfoto su Freepik)