Ricavi in crescita del 25% per Salesforce nell'ultimo anno Nell'anno fiscale appena terminato l'azienda ha raccolto 26,49 miliardi di dollari e per i prossimi dodici mesi prevede di continuare sulla stessa curva di crescita. 02 marzo 2022

Un trimestre e un intero anno fiscale di risultati “fenomenali”. Così il presidente e co-Ceo di Salesforce, Marc Benioff, ha commentato gli ultimi numeri di bilancio pubblicati, relativi al trimestre di dicembre-febbraio (il quarto del fiscal year 2022, che dunque si è chiuso). L’azienda sinonimo di Crm ha ottenuto 7,33 miliardi di dollari di ricavi nei tre mesi e 26,49 miliardi di dollari nell’intero anno fiscale, cifre che segnano rispettivamente un incremento annuo del 26% e del 25%. Gran parte del business è legato alla categoria “Sottoscrizioni e supporto”, mentre la restante parte deriva perlopiù dalla vendita di servizi professionali.



Il margine operativo dei dodici mesi è stato del 2,1% se calcolato su base Gaap, e del 18,7% su base non-Gaap. L’utile netto è in calo, dagli oltre 4 miliardi di dollari del precedente anno fiscale agli attuali 1,44 miliardi di dollari. I numeri, complessivamente superiori alle attese, hanno spinto Salesforce a elevare la stime di giro d’affari del trimestre appena iniziato (marzo-maggio), dai 7,37 miliardi di dollari di ricavi inizialmente pronosticati a 7,38 miliardi. Anche in questo caso si tratterebbe di un incremento del 24%, che porterebbe avanti senza flessioni la curva di crescita attuale.



E per l’intero anno fiscale l’azienda è altrettanto ottimista. "Continuiamo a osservare una eccezionale domanda da parte dei clienti”, ha dichiarato Benioff, “e dunque eleviamo a 32,1 miliardi di dollari la guidance, nella parte alta della forbice, per i ricavi dell’anno fiscale 2023, con un margine operativo non-Gaap del 20% e una crescita del flusso di cassa operativo del 22% anno su anno”.

“Mentre il successo dei nostri clienti alimenta il nostro successo finanziario”, ha detto il co-Ceo Bret Taylor, “stiamo producendo su larga scala una crescita ordinata e profittevole, trimestre dopo trimestre. La nostra piattaforma Customer 360 non è mai stata tanto strategica o rilevante per spingere la crescita e la resilienza dei nostri clienti nel mondo”.