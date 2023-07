Ricoh delega a Pfu l’ingresso nel mondo smart monitor Dopo il passaggio di proprietà da Fujitsu, la realtà fin qui specializzata negli scanner inaugura una nuova linea di prodotto di nicchia per la mobilità. Pubblicato il 18 luglio 2023 da Roberto Bonino

Non più solo scanner nell’offerta di Pfu. Il brand, passato nel 2022 da Fujitsu a Ricoh, ha infatti il compito di portare sul mercato una nuova gamma di prodotti per la smart communication.

Il primo esemplare del nuovo corso è il monitor portatile Ricoh 150, disponibile con questa denominazione in modalità wired, mentre il modello wireless prende il nome di 150Bw: “Ci indirizziamo in questo modo verso gli utenti che hanno bisogno di organizzare riunioni intelligenti”, ha spiegato Massimiliano Grippaldi, regional sales manager di Pfu. “Con questi dispositivi, si sopperisce alla necessità di far leva solo su notebook, tablet o smartphone per collegarsi in un meeting, potendo invece sfruttare le possibilità di collaborazione e interazione che lo smart monitor fornisce direttamente, soprattutto se gestito con La penna stilo che forniamo opzionalmente”.

Stiamo parlando di un prodotto dichiaratamente di nicchia, pensato per una categoria non troppo estesa di utenti e con un numero di unità vendute nel 2022 pari a 343mila pezzi su scala mondiale, con la prospettiva di salire a oltre un milione entro il 2030. Forse sarà anche per questo che il costo non è propriamente alla portata di tutti, visto che si parla di 575 per il Ricoh 150 e di 775 euro per il 150Bw. A questo, occorre aggiungere 80 euro per la penna stilo.

Massimiliano Grippaldi, regional sales manager di Pfu, oggi parte di Ricoh

Va detto che questi monitor rappresentano i primi esemplari di una gamma che andrà a estendersi nei prossimi mesi e si raccoglierà sotto la denominazione Smart Meeting Device: “Il canale Pfu ha una visibilità specifica e diversa da quello Ricoh”, ha puntualizzato Grippaldi. “Non è un caso che la casa madre abbia affidato a noi la nuova gamma, puntando a offrire ai partner un’opportunità di differenziazione e cross selling”.

I monitor hanno schermo touch Oled da 15,6 pollici, pesano fra i 560 e i 750 grammi e con la penna stilo diventa possibile scrivere, annotare o evidenziare contenuti di particolare interesse durante un meeting. Già disponibili online, i prodotti arriveranno ad agosto anche alla distribuzione di canale.