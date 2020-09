Rinviato il MWC 2021 Barcellona: si terrà tra il 28 giugno e l’1 luglio 2021 Lo spostamento della data del Mobile World Congress, inizialmente previsto per la prima settimana di marzo 2021, consente a Gsma di avere più tempo e di organizzarsi meglio vista l’attuale situazione in Spagna legata al Covid-19. Pubblicato il 24 settembre 2020 da Redazione

Gsma ha annunciato ieri, attraverso un post sul sito, la nuova programmazione del Mobile World Congress (Mwc). L’edizione di Barcellona, che normalmente si tiene a marzo e che quest’anno è stata annullata a causa della pandemia da Covid-19, si svolgerà dal 28 giugno all’1 luglio 2021. Stranamente rimane invariata la data del Mwc Los Angeles (dal 20 al 28 ottobre 2020), mentre il Mwc Shangai, che avrebbe dovuto svolgersi in questo mese è stato rimandato a febbraio 2021 (dal 23 al 25).

Gsma si impegna a investire affinché il Mwc21 Barcellona possa svolgersi in sicurezza. Pur prevedendo la presenza fisica di espositori e di visitatori (questi ultimi in forma ridotta e super controllata) saranno incrementati gli eventi virtuali e digitali per compensare la minore presenza di pubblico. L’organizzatore ha reso noto che terrà la kermesse nella città spagnola almeno fino al 2024.

“Con una situazione globale in continua evoluzione e dopo aver consultato il nostro consiglio di amministrazione, i membri e i nostri espositori più importanti, abbiamo preso la decisione di riprogrammare il Mwc21 Shanghai a febbraio e il Mwc21 Barcellona a giugno”, ha dichiarato Mats Granryd, Direttore Generale, Gsma, “La salute e la sicurezza dei nostri espositori, partecipanti, personale e della gente di Barcellona sono di fondamentale importanza”.

Ha commentato anche Pau Relat, Presidente del consiglio di amministrazione di Fira de Barcelona, "Sosteniamo pienamente la decisione di Gsma di riprogrammare la data per il Mwc Barcelona e siamo profondamente impegnati a realizzare la migliore edizione possibile nel 2021 con una straordinaria partecipazione di aziende e visitatori. La partnership di lunga data tra il Mwc, Fira e la città di Barcellona ha avuto molto successo per tutti e sono sicuro che continuerà ad averlo anche in futuro”.