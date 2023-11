Risparmi e controllo sui dati per la trasformazione dei servizi Con i software Parallels, Alludo propone soluzioni per la virtualizzazione desktop e l’accesso remoto ad applicazioni. Costi, sicurezza e semplificazione i principali vantaggi. Pubblicato il 03 novembre 2023 da Valentina Bernocco

Nella trasformazione digitale, il back-end non è meno importante delle applicazioni front-end. E quando si parla, in particolare, di nuovi servizi digitali di Pubblica Amministrazione, oltre ai portali Web e alle app per smartphone c’è una necessaria opera “dietro le quinte” fatta di revisione e ottimizzazione dei processi, dei flussi di dati e del modo di lavorare. Le tecnologie per la virtualizzazione, la collaborazione a distanza e la digitalizzazione dei flussi di lavoro, in particolare, sono preziose.

Per questo, tra i relatori chiamati a parlare di digitalizzazione nella tappa di Firenze dell’Esprinet Tour, lo scorso 25 ottobre, c’era anche Alludo, azienda che veicola software come Parallels (pluripremiato prodotto per la virtualizzazione desktop e applicativa), WinZip (utility per la decompressione dei file che non ha certo bisogno di presentazioni), MindManager (programma per la produttività e la creazione di mappe mentali) e CorelDraw (progettazione vettoriale).

“Noi siamo il back-end nel processo di digitalizzazione delle informazioni”, ha sintetizzato Roberto Corso, regional sales manager di Alludo. “Le nostre soluzioni di distribuzione delle applicazioni e Vdi, sia on-premise sia in cloud, possono essere adottate da tutti i settori di mercato, inclusa la Pubblica Amministrazione”. L’azienda non ha strutturato, al proprio interno, delle divisioni dedicate a singoli mercati verticali, ma in compenso ha specializzato dei partner che, sul territorio, seguono principalmente la Pubblica Amministrazione e sono già certificati sulle tecnologie distribuite da Alludo. “Il nostro è un approccio consulenziale”, ha proseguito Corso.

Roberto Corso, regional sales manager di Alludo

Dal palco dell’evento di Esprinet, il manager ha sottolineato i benefici della virtualizzazione riferita alle infrastrutture desktop e alle applicazioni. Il più immediato è probabilmente la riduzione dei costi di infrastruttura e in particolare quelli associati all’energia, tema sicuramente molto attuale e legato a quello della sostenibilità. C’è poi il vantaggio di poter gestire la frammentazione (di risorse umane e tecnologie) che caratterizza il modello del “lavoro ibrido” consolidatosi nel post pandemia. Parallels, infatti, permette a dipendenti e collaboratori di connettersi alla rete aziendale da remoto, in qualsiasi momento e in semplicità.



Terzo aspetto è la cybersicurezza. “Con i nostri software il dato rimane sempre in azienda”, ha precisato Corso, “e questo non è da sottovalutare in contesti di Pubblica Amministrazione, e penso soprattutto alla sanità. Le aziende sanitarie collaborano con molti medici che non si trovano all’interno delle strutture: con Parallels possono consultare la documentazione ma non esportarla. In questo modo garantiamo la compliance al Gdpr perché il dato rimane all’interno della struttura sanitaria”.





Una tipica distribuzione di Parallels RAS che utilizza l'architettura multi-tenant RAS

Anche in Italia non mancano le testimonianze di enti pubblici che hanno adottato la tecnologia di Alludo per supportare lo smart working e potenziare la sicurezza. Il Consiglio Regionale dell'Abruzzo fin dal 2021 usa le funzionalità Vdi di Parallels Ras (Remote Application Server) per i servizi di desktop remoto e come soluzione cloud privata. Inoltre utilizza, nelle proprie attività quotidiane, la funzionalità di bilanciamento del carico a disponibilità elevata e di autenticazione a più fattori. I dipendenti dell’ente possono accedere alle applicazioni e agli ambienti desktop da remoto, in sicurezza e spostandosi tra diversi dispositivi e postazioni.



Similmente, Parallels Ras ha permesso alla Regione Friuli Venezia Giulia di incrementare la produttività e la qualità del lavoro di oltre duemila dipendenti, che utilizzano la soluzione su Pc Window, macOS e tablet. Gli amministratori IT possono configurare siti negli uffici remoti e gestirli centralmente, da un’unica console.

Fondata nel 1985 come Corel e ribattezzata Alludo lo scorso anno, l’azienda ha definito un Programma di Canale su tre livelli: Silver, Gold e Platinum. Il primo dà accesso agli strumenti e alle risorse del portale partner; chi rientra nella categoria Gold può beneficiare di vantaggi superiori, di un maggior supporto nella gestione dell'account e di licenze NFR per testare e presentare la suite completa di prodotti. In cima alla piramide, i partner di livello Platinum, oltre che ai vantaggi dati dalla categoria Gold, ottengono il massimo: ad esempio campagne go-to-market e investimenti dedicati.