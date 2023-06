Riverbed si riconfigura e punta sull’osservabilità Il fondo d’investimento Vector Capital acquisisce un’azienda che ha subito diverse evoluzioni organizzative negli anni. Frederic Kunegel, vicepresidente dell’area South Emea commenta il cammino strategico verso una maggior visibilità delle reti. Pubblicato il 29 giugno 2023 da Roberto Bonino

I cambiamenti si addicono a Riverbed. L’azienda ha attraversato negli ultimi anni un periodo di turbolenza finanziaria e ora si ripresenta sul mercato con un nuovo proprietario, appena annunciato. Si tratta di Vector Capital, un fondo d’investimento, che già possiede quote in realtà come WatchGuard, Cambium Technologies e Malwarebytes.

Potrebbe essere questo il fondamento di una nuova ripartenza, già messa in evidenza lo scorso anno con un riposizionamento orientato all’osservabilità delle performance delle infrastrutture tecnologiche, seguito all’acquisizione di Attunity.

Il cuore storico delle attività di RIverbed resta l’ottimizzazione delle reti geografiche (Wan), attraverso l’offerta Acceleration, ma la citata operazione del 2022, abbinata a quella similare compiuta con Aternity, ha portato all’aggiunta della componente Alluvio, che estende la capacità di monitoraggio dalle reti ai server e agli endpoint.

Se dal punto di vista strategico, le mosse del vendor appaiono coerenti e volte a un ampliamento del raggio d’azione, l’iniezione di nuovo capitale che potrebbe portare Vector Capital potrebbe servire per dare maggior concretezza di esecuzione, dopo un periodo travagliato passato per il passaggio nel 2014 alla private equity Thoma Bravo, l’ingresso nel chapter 11 americano nel 2021 e l’uscita dopo un solo mese grazie al supporto di Apollo Global Management.

Frederic Kunegel, vicepresidente dell’area South Emea, ci aiuta a fare chiarezza sull’attuale momento di RIverbed e anche sulle ricadure dirette per il mercato italiano.

Qual è il disegno che si cela dietro il vostro riposizionamento strategico definito lo scorso anno?

Siamo nati con la Wan optimization perché al tempo le aziende puntavano alla centralizzazione dei data center, mentre oggi la norma è fatta di infrastrutture distribuite grazie alla diffusione del cloud. Abbiamo compreso per tempo che la connessione fra centro e periferie è meno fondamentale e ci siamo mossi già una decina di anni fa con acquisizioni in aree come Itsm o Apm, per complementare la proposizione in direzione del monitoraggio delle performance delle applicazioni. Il percorso ci ha portato verso l’integrazione di tecnologie di intelligenza artificiale per aggiungere predittività e capacità di analisi a monte, per prevenire possibili abbassamenti delle performance. Alluvio racchiude quello che possiamo offrire in termini di osservabilità unificata.

Vi state interessando anche all’evoluzione del digital work. In quale accezione?

Le evoluzioni degli ultimi anni hanno portato a una gestione delle infrfastrutture divenuta oggi assai più complessa. Dall’altro lato, però, assistiamo al fenomeno della consumerizzazione dell’esperienza-utente, che si basa su pochi click per ogni forma di interazione con la tecnologia. Il nostro ruolo è posizionarci in mezzo a questi due estremi e fare in modo che le applicazioni arrivino nel modo più semplice all’utente. La pandemia ha enfatizzato il tema del digital work e oggi il device è il mezzo di connessione fra individuo e azienda ed è questo legame che deve funzionale al massimo. Senza poter prevedere quello che sarebbe accaduto, questi macrofenomeni ci avevano spinto, già nel 2016, ad acquisire Attunity.

Frederic Kunegel, vicepresidente dell'area South Emea di Riverbed

La vostra storia vi ha portato a privilegiare rapporti con realtà multinazionali o fortemente basate sul rapporto fra centro e filiali periferiche o simili. Come sta cambiando ora il vostro approccio?

Rispetto al passato, avendo aggiunto la componente dell’observability, ragioniamo su un range più esteso di aziende. Il nostro interlocutore primario resta l’It, con un ruolo rilevante nelle decisioni strategiche. I mercati di maggior interesse sono quelli del manufacturing, dei servizi, del finance, dell’e-commerce. In questi contesti, è oggi centrale l’interazione fra utenti e applicazioni e le performance sono un elemento primario da considerare. L’osservabilità è un viaggio e molte realtà si trovano a doversi confrontare su come raggiungere gli obiettivi di business. Vogliamo accreditarci come specialisti in questo contesto.

Come vi rapportate al mercato italiano?

Il nostro focus primario è rappresentato dalle prime cinquanta aziende per dimensioni. Qui c’è un It autorevole, strutture complesse e spazio per capire il peso delle performance di sistemi e applicazioni. Non possiamo fare nomi italiani, ma all’estero abbiamo nomi come Unilever o Uk Social Security. Lavorando solo con partner, il cambiamento ha riguardato anche loro, con una maggior attenzione verso i system integrator. Abbiamo un po' scontato i differenti modelli organizzativi che si sono succeduti, ma oggi c’è un country manager, Luca Palma, e stiamo cercando nuove figure da integrare. Finance e servizi sono i mercati che ci interessano di più.